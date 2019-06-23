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Крупный пожар произошел в производственных помещениях под Тверью

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Крупный пожар произошел в производственных помещениях под Тверью

Тверь, 23 июня. В городе Кимры в Тверской области произошел крупный пожар, возгорание началось в производственных помещениях. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пожар произошел в ангарах на Ильинском шоссе. По предварительным данным, горят цеха компании SWN, в которых находились различные пластиковые изделия. По другой версии, пожар охватил склады выпускающей профили из вспененного полистирола ПК «Киндекор».

Площадь пожара составила порядка 2000 квадратных метров. Над ангарами поднимаются клубы густого черного дыма. О пострадавших информации не поступало.

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Автор: Виктор Мальцев
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