Киев, 23 июня. Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил о критическом дефиците газа в подземных хранилищах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

По данным «Укртрансгаза», запасы топлива в подземных хранилищах упали до 152 миллионов кубометров. Тогда как месячная потребность в газе составляет 240 миллионов кубометров. Для обеспечения собственных нужд компании, балансировки системы и работы технологического оборудования в летний период «Укртрансгазу» потребуется около 720 миллионов кубометров газа.

Оператор уточнил, что не смог провести 12 тендеров на закупку природного газа общим объемом 880 миллионов кубометров, так как не поступило ни одного предложения от продавцов. Такую ситуацию в компании объяснили большим долгом перед предыдущими поставщиками. Задолженность, по данным «Укртрансгаза», составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиардов рублей).

Руководство компании считает, что существует реальная опасность чрезвычайной ситуации государственного масштаба. В «Укртрансгазе» подчеркнули, что об этом были предупреждены различные государственные органы Украины.

Ранее Газета.ru сообщила, что оператор украинской газотранспортной системы заявил о возможной приостановке работы. В «Укртрансгазе» предупредили, что не могут заплатить за газ для собственных нужд из-за долга март-апрель, который достиг 155 миллионов долларов. По данным руководства компании, оставшихся объемов газа хватит для работы ГТС Украины лишь до 24 июня.