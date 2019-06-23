Валуев опроверг слухи о раке мозга

Москва, 23 июня. Бывший профессиональный боксер и действующий депутат Госдумы Николай Валуев опроверг слухи о якобы диагностированном у него раке мозга.

Основой для сообщений об онкологии стало одно из интервью, в котором спортсмен рассказал о двух перенесенных операциях, сообщила Газета.ru. По данным портала, спортсмен продолжает лечение по сей день. Свое заболевание он описывал как «условно смертельное». Валуев сравнил ситуацию с русской рулеткой и отметил, что ему приходится ежемесячно проходить поддерживающую терапию.

Позже спортсмен опроверг слухи о раке мозга, но отметил, что действительно перенес две сложных операции.

«Я ложился на операционный стол дважды, потому что в Германии не смогли доделать это до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды и он не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию», — цитирует Валуева Kp.ru.

В комментарии изданию спортсмен сообщил, что у него нет рака мозга. Заболевание, о котором он говорил ранее — это акромегалия. Болезнь связана с нарушением функции передней доли гипофиза и вызывает образование опухоли, которую требуется удалять хирургическим путем. После оперативного вмешательства проводится лечение гормональными препаратами. По словам спортсмена, в настоящее время он здоров.

Валуев ушел из большого спорта в 2010 году. Спустя три года стало известно, что опухоль в мозгу стала причиной завершения его спортивной карьеры. Тогда боксер признался, что доброкачественное образование угрожало его жизни.

Валуев дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Он провел 52 поединка, в которых одержал 50 побед, из них 34 нокаутом. Всего за свою профессиональную карьеру боец потерпел два поражения.