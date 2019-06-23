Милонов считает, что выигравший у Клинтон Трамп стал лучшим вариантом для России

Москва, 23 июня. Депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Виталий Милонов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в российско-американских отношениях накануне президентских выборов в США.

По мнению парламентария, оппоненты действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, демократы Хиллари Клинтон и Джо Байден представляют так называемую «партию войны». Ожидать от них мирного отношения к России не стоит, считает Милонов. Поэтому выигравший у Клинтон Трамп стал лучшим вариантом для России.

Депутат отметил, что нельзя наверняка знать, как повела бы себя Клинтон в случае победы на президентских выборах в 2016 году. Но о ее крайне жесткой позиции по отношению к России и остальному миру говорит вся предыдущая деятельность Клинтон, в том числе на посту главы Госдепартамента США.

«Она представляет партию войны, и если бы она оказалась в 2016 году у власти в США, она могла бы развязать такой конфликт, от которого бы всем стало бы плохо. Наверное, это правильно, что так получилось, что народ не допустил ее до правления», — цитирует Милонова портал «ПолитРоссии».

По словам парламентария, избрание Клинтон было равносильно жесткой конфронтации и полувоенной ситуации с США, поэтому для России Трамп был лучше, чем кандидат от Демократической партии.

Ранее Газета.ru сообщила, что Дональд Трамп опубликовал видео, в котором говорится о его вечном президентстве в США. На записи показана обложка журнала The Time с сообщением о победе действующего президента на очередных выборах. Года на обложке быстро сменяют друг друга, пока не появляется надпись «4EVA» (навсегда).