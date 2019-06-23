Зурабишвили заявила, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Тбилиси, 23 июня. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в страну, а решать проблемы следует политикам. С заявлением глава государства выступила в интервью одному из европейских телеканалов.

«Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая в Грузии», — заявила Зурабишвили.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился приостановить полеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Позже Минтранс уточнил, что с этого дня грузинские компании также прекратят рейсы в Россию, сообщила газета «Известия».

Причиной послужили вспыхнувшие в Тбилиси массовые беспорядки. Протесты начались после того, как грузинская оппозиция сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии.

В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну. Но антироссийские заявления бунтующей оппозиции вскоре сменились требованиями внутриполитического характера. Организаторы протестов поставили ультиматум правительству: они обещали продолжить волнения, если глава МВД Грузии не подаст в отставку.

Эксперты полагают, что за протестными акциями стоят США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин уверен, что протестные акции в Тбилиси были организованы Госдепом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.