Член СПЧ призвал Грузию извиниться за инцидент с российской делегацией

Москва, 23 июня. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил, что власти Грузии должны извиниться за недружественный прием депутатов из России.

«Я думаю, что грузинские власти должны извиниться перед РФ за столь недружественный прием делегации РФ. Я все-таки считаю, что здравый смысл должен возобладать, и ситуация в Грузии стабилизируется в ближайшие недели, и россияне смогут снова беспрепятственно посещать эту красивую страну с богатой историей и гостеприимным народом», — цитирует Брода РИА Новости.

Член СПЧ отметил, что решение президента России Владимира Путина о запрете с 8 июля авиарейсов российских компаний в Грузию продиктовано интересами безопасности россиян. В то же время Брод призвал подумать о правах и потребностях тех граждан России, которые продолжают деловые и культурные контакты в Грузии, у которых остались родственники в этой стране.

Он отметил, что в Грузии начался политический кризис. Произошедшее в грузинском парламенте Брод назвал позором, попранием норм дипломатии и беспрецедентным всплеском русофобии, которая может перекинуться на проживающих в Грузии русских и на туристов из России.

Оппозиция устроила массовые беспорядки в Тбилиси и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия в четверг, 20 июня. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. Сам парламентарий заверяют, что место выбрала грузинская сторона. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

Накануне акции протеста возобновились у здания парламента Грузии, сообщила газета «Известия». Но в субботу протесты оказались менее многочисленными, чем в предыдущие дни.

Эксперты полагают, что за вспыхнувшими в Грузии протестными акциями стоят США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин уверен, что протестные акции в Тбилиси были организованы Госдепом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.