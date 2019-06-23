Митингующие пообещали продолжить «мирную акцию» у парламента Грузии

Тбилиси, 23 июня. Несколько тысяч митингующих в столице Грузии разошлись по домам, но пообещали продолжить акцию протеста у здания парламента в воскресенье. Об этом заявил один из спикеров митинга Шота Дигмелашвили в интервью грузинскому телевидению.

Участники протестной акции в ночь на воскресенье переместились из района у здания парламента к офису правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«На сегодня мы расходимся, однако завтра встречаемся у парламента вновь в 19.00 (18.00 по московскому времени), чтобы опять продолжить мирную акцию», — заявил Дигмелашвили.

Участники акции поблагодарили полицейских за обеспечение безопасности и извинились за то, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось в полночь следовать за ними во время шествия к офису правящей партии, а также за необходимость обеспечения безопасности на месте.

Протестная акция в субботу оказалась не настолько масштабной, как две предыдущие. Тем не менее, протестующие смогли перекрыть проспект Руставели перед парламентом. Участники акции продолжили требовать отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии, освобождения задержанных в ходе акции в четверг людей и проведения парламентских выборов по пропорциональной системе.

Ситуация в Грузии обострилась в результате организованных оппозицией массовых беспорядков. Оппозиционеры сорвали выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

По некоторым данным, к организации беспорядков в Тбилиси причастны США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

По данным газеты «Известия», Тбилисский городской суд в субботу арестовал на 12 суток 121 участника акций протеста. Причиной стали мелкое хулиганство и неподчинение полиции.