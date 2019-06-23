Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Появились кадры с места ликвидации боевиков «Исламского государства» в Дагестане

40
0 Оставить комментарий

Появились кадры с места ликвидации боевиков «Исламского государства» в Дагестане

Махачкала, 23 июня. Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал в воскресенье кадры оперативной съемки с места проведения операции по ликвидации боевиков запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство»1 в Дагестане.

На ролике видно, как силовики извлекают съехавший в кювет автомобиль боевиков. Машина перевернулась, на кадрах ее оцепили сотрудники правоохранительных органов. Видео публикует телеканала «Звезда».

 

Ранее пресс-служба НАК сообщила, что накануне около 22.00 на дороге в Хасавюртовском районе силовики попытались остановить ВАЗ-2109. В автомобиле ехали два вооруженных бандита, которые на требование сдаться властям открыли огонь. В результате оба преступника были нейтрализованы, среди силовиков и гражданского населения пострадавших нет. По данным НАК, уничтоженные боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в семи регионах России прошли обыски по делу о финансировании «Исламского государства». В Москве в рамках дела задержали двоих подозреваемых в содействии террористической деятельности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Автор: Виталий Малясев
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров