Москва, 23 июня. Журналист Владимир Соловьев назвал верхом цинизма заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире в Донбассе. Соответствующий пост он опубликовал на своем Telegram-канале.

Ведущий отметил, что слова Зеленского прозвучали на фоне интенсивных обстрелов в Донбассе со стороны украинских вооруженных сил. Накануне стало известно о ранении 13-летней девочки.

«Ранена девочка. Что это, если не верх цинизма? 22 июня. Хоть не в четыре утра?», — написал Соловьев.

Ранее Зеленский призвал помнить о защитниках Украины, выступая по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. Он сказал, что война не должна стать привычным делом для будущих поколений украинцев.

«Война приносит только кровь, горе и страдания», — заявил глава Украины, слова которого цитирует Газета.ru.

Также сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил ранена девочка.

Накануне Соловьев также прокомментировал идею некоторых грузинских рестораторов на 20% повысить цены для русскоговорящих граждан.

Руководство этих заведений считает, что Россия оккупирует Южную Осетию и Абхазию. Кроме того, на входе одного из кафе размещен провокационный баннер с вопросом о том, является ли Россия агрессором. Лишь при положительном ответе на данный вопрос посетители допускаются в ресторан.

Соловьев назвал инициативу с повышением цены «смесью дискриминации и идиотизма». В связи с массовыми беспорядками в Грузии российские власти приняли решение о прекращении прямого авиасообщения между странами.