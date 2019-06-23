NASA обнаружило вероятные признаки жизни на Марсе

Вашингтон, 23 июня. Марсоход NASA Curiosity выявил высокую концентрацию метана на Марсе, что может говорить о существовании жизни на планете. Об этом сообщает The New York Times.

Метан присутствует в значительных количествах на Земле. Он образовывается благодаря деятельности живых организмов. Специалисты NASA полагают, что зафиксированный уровень метана может свидетельствовать о наличии живых организмов на Марсе, в том числе в настоящее время.

Эксперты на Земле запросили дополнительные сведения, чтобы удостовериться в корректности полученных данных.

Curiosity был доставлен на Красную планету в 2012 году. Его главная задача заключается в сборе информации о климате Марса. Аппарат также зондирует почву для возможной высадки человека, передает Газета.ru.

Ранее ученые заявили об опасности поверхности Марса для живых организмов.