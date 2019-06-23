Гости передачи Малахова не узнали певицу Хлебникову из-за ее болезненного вида

Москва, 23 июня. Гости новой программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» не узнали певицу Марину Хлебникову из-за ее болезненного вида.

В студии обсуждалась ситуация вокруг композитора Бари Алибасова. Основатель группы «На-На» по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот» и угодил в больницу.

В дискуссии поучаствовали друзья и коллеги Алибасова. Эстрадная певица Марина Хлебникова тоже появилась в эфире. Зрители отметили, что исполнительница выглядит изможденной. Многие ее не узнали.

Следует отметить, что Хлебникова недавно потеряла мужа. Антон Логинов умер осенью 2018 года.

Программа отметилась эксцентричной сценой. Бари Алибасов лично прибыл в студию на инвалидной коляске. Он плюнул Малахову в лицо, а затем расцеловал, передает Газета.ru.

4 июня Алибасова доставили в отделение реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики оценивали его состояние как тяжелое. Музыкант перепутал сок с жидкостью «Крот». Сын артиста пояснил, что его отец не воспользовался очками. Алибасов получил ожоги в области гортани, желудка и пищевода.

После этого инцидента кот Алибасова Чуча покинул дом и потерялся во время одного из визитов журналистов. Его искали несколько дней. Неустановленные лица принесли кота в дом артиста и получили вознаграждение. Однако вскоре выяснилось, что кот не тот.

Найти блудного питомца удалось благодаря инструктору кунг-фу. Тот безвозмездно передал зверя, искавшего убежище в школе единоборств. Наставник отказался от вознаграждения за свою находку.