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Гости передачи Малахова не узнали певицу Хлебникову из-за ее болезненного вида

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Гости передачи Малахова не узнали певицу Хлебникову из-за ее болезненного вида

Москва, 23 июня. Гости новой программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» не узнали певицу Марину Хлебникову из-за ее болезненного вида.

В студии обсуждалась ситуация вокруг композитора Бари Алибасова. Основатель группы «На-На» по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот» и угодил в больницу.

В дискуссии поучаствовали друзья и коллеги Алибасова. Эстрадная певица Марина Хлебникова тоже появилась в эфире. Зрители отметили, что исполнительница выглядит изможденной. Многие ее не узнали.

Гости передачи Малахова не узнали певицу Хлебникову из-за ее болезненного вида

Следует отметить, что Хлебникова недавно потеряла мужа. Антон Логинов умер осенью 2018 года.

Программа отметилась эксцентричной сценой. Бари Алибасов лично прибыл в студию на инвалидной коляске. Он плюнул Малахову в лицо, а затем расцеловал, передает Газета.ru.

4 июня Алибасова доставили в отделение реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики оценивали его состояние как тяжелое. Музыкант перепутал сок с жидкостью «Крот». Сын артиста пояснил, что его отец не воспользовался очками. Алибасов получил ожоги в области гортани, желудка и пищевода.

Гости передачи Малахова не узнали певицу Хлебникову из-за ее болезненного вида

После этого инцидента кот Алибасова Чуча покинул дом и потерялся во время одного из визитов журналистов. Его искали несколько дней. Неустановленные лица принесли кота в дом артиста и получили вознаграждение. Однако вскоре выяснилось, что кот не тот.

Найти блудного питомца удалось благодаря инструктору кунг-фу. Тот безвозмездно передал зверя, искавшего убежище в школе единоборств. Наставник отказался от вознаграждения за свою находку.

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Автор: Сергей Свазовский
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