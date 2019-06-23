Тбилиси, 23 июня. Грузинская авиакомпания Georgian Airways предложит рейсы в Москву через Ереван в связи с запретом прямого сообщения, передает ТАСС.

Решение о запрете прямого авиасообщения между странами с 8 июля 2019 года было принято министерством транспорта России на фоне массовых беспорядков в Тбилиси.

«В том случае, если запреты будут введены с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитные полеты Тбилиси — Ереван — Москва», — уточнили в Georgian Airways.

Президент России Владимир Путин своим указом рекомендовал туроператором временно прекратить организацию отдыха в Грузии.

Ранее Владимир Соловьев прокомментировал повышение цен в кафе для россиян в грузинских ресторанах.

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