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Georgian Airways предложит рейсы в Москву через Ереван в связи с запретом прямого сообщения

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Georgian Airways предложит рейсы в Москву через Ереван в связи с запретом прямого сообщения

Тбилиси, 23 июня. Грузинская авиакомпания Georgian Airways предложит рейсы в Москву через Ереван в связи с запретом прямого сообщения, передает ТАСС.

Решение о запрете прямого авиасообщения между странами с 8 июля 2019 года было принято министерством транспорта России на фоне массовых беспорядков в Тбилиси.

«В том случае, если запреты будут введены с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитные полеты Тбилиси — Ереван — Москва», — уточнили в Georgian Airways.

Президент России Владимир Путин своим указом рекомендовал туроператором временно прекратить организацию отдыха в Грузии.

Ранее Владимир Соловьев прокомментировал повышение цен в кафе для россиян в грузинских ресторанах.

Также Газета.ru сообщала, что Российская Федерация закрыла небо для Грузии.

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Автор: Сергей Свазовский
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