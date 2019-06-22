Соловьев прокомментировал повышение цен в кафе для граждан России в Грузии

Москва, 22 июня. Известный ведущий Владимир Соловьев прокомментировал повышение цен для россиян в некоторых грузинских кафе. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Twitter.

Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации. https://t.co/ccQEUJ1cpE — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 22, 2019

По мнению Соловьева, идея рестораторов возникла не от большого ума.

«Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации», — написал телеведущий.

Грузинские рестораны «Езо» и «Гарденс», расположенные в центральной части Тбилиси, ранее объявили о повышении цен для российских граждан на 20% от обычной стоимости. Руководство заведений утверждает, якобы Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, на входе в «Езо» размещен баннер с вопросом о том, является ли Россия оккупантом. В случае отрицательного ответа посетителей не пускают.

20 июня в Грузии начались массовые беспорядки. Российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Хотя место для Гаврилова выбрала приглашающая сторона, этот факт вызвал недовольство оппозиционеров. Они взяли здание штурмом и потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией.