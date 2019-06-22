Соловьев прокомментировал повышение цен в кафе для граждан России в Грузии
Москва, 22 июня. Известный ведущий Владимир Соловьев прокомментировал повышение цен для россиян в некоторых грузинских кафе. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Twitter.
Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации. https://t.co/ccQEUJ1cpE— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 22, 2019
По мнению Соловьева, идея рестораторов возникла не от большого ума.
«Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации», — написал телеведущий.
Грузинские рестораны «Езо» и «Гарденс», расположенные в центральной части Тбилиси, ранее объявили о повышении цен для российских граждан на 20% от обычной стоимости. Руководство заведений утверждает, якобы Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию.
Кроме того, на входе в «Езо» размещен баннер с вопросом о том, является ли Россия оккупантом. В случае отрицательного ответа посетителей не пускают.
20 июня в Грузии начались массовые беспорядки. Российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Хотя место для Гаврилова выбрала приглашающая сторона, этот факт вызвал недовольство оппозиционеров. Они взяли здание штурмом и потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, передает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
«Рекомендовать туроператорам и турагентам на время действия запрета… воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — цитирует RT указ главы государства.