Беглов опубликовал фотографию с возложения цветов на Пискаревском кладбище

Санкт-Петербург, 22 июня. Глава Петербурга Александр Беглов опубликовал фотографию с возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Снимок размещен на официальной странице исполняющего обязанности губернатора региона в социальной сети «ВКонтакте».

Беглов возложил цветы к монументу Мать-Родина, установленному в честь жителей Ленинграда, погибших во время блокады в годы Великой Отечественной войны. Пост активно комментируют петербуржцы. Подавляющее большинство горожан благодарят ленинградцев за их великий подвиг.

«Вечная память советскому народу!», — пишет Артем Слезкин.

«Вечная память тем, кто умер за нас», — прокомментировала Наталья Соколова.

«Вечная память!», — написал Вячеслав Калмыков.

Ранее стало известно, что 22 июня в Ижевске пройдет концерт «Сага о Ленинграде». Об этом писала RT.