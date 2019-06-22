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Боевики в Сирии обстреляли десять поселений за сутки в провинциях Алеппо и Латакия

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Боевики в Сирии обстреляли десять поселений за сутки в провинциях Алеппо и Латакия

Дамаск, 22 июня. Боевики обстреляли десять поселений в провинциях Алеппо и Латакия в Сирийской Арабской Республике на протяжении суток. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, участники незаконных вооруженных формирований вновь открыли огонь в ряде населенных пунктов.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Санджека (дважды), Ардаш-Даг, Бейт-Джнауро, Мамухия, Кинсибба, Сафсафа, Хамрат, Нахшебба провинции Латакия, Эль-Бурайдж и Халаб-эль-Ждалид провинции Алеппо», — сказал Бакин.

Глава ЦПВС также отметил, что в Сирии продолжаются работы, направленные на восстановление объектов социально-экономической инфраструктуры.

Ранее RT сообщала об обстрелах в провинциях Латакия и Хама.

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Автор: Сергей Свазовский
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