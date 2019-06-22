Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Ребенок ранен при обстреле ВСУ в Горловке

42
0 Оставить комментарий

Ребенок ранен при обстреле ВСУ в Горловке

Донецк, 22 июня. Девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил в Горловке. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя администрации города Иван Приходько.

«Бессарабка. Ранена 13-летняя девочка», — уточнил Приходько.

Он добавил, что девочка была ранена в результате обстрела.

Ранее стало известно, что полковник украинских вооруженных сил до смерти избил свою подчиненную в приступе гнева.

«Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась», — сказал глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Также RT сообщала, что украинский военный, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения расстрелял трех подчиненных.

infox - new
Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров