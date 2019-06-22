Ребенок ранен при обстреле ВСУ в Горловке

Донецк, 22 июня. Девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил в Горловке. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя администрации города Иван Приходько.

«Бессарабка. Ранена 13-летняя девочка», — уточнил Приходько.

Он добавил, что девочка была ранена в результате обстрела.

Ранее стало известно, что полковник украинских вооруженных сил до смерти избил свою подчиненную в приступе гнева.

«Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась», — сказал глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Также RT сообщала, что украинский военный, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения расстрелял трех подчиненных.