Под Тверью нашли очередную русскую Хатынь и установили личности двух погибших воинов

В День памяти и скорби в деревне Логвино Зубцовского района Тверской области торжественно открыли памятную плиту на захоронении 22 мирных жителей, сожженных фашистами.

6 августа 1942 года они прятались от обстрела в погребе у местного жителя Алексея Нечаева. Фашистские войска отступали, и люди не сомневались, что скоро будут спасены. Но судьба их была предрешена. Во время бегства немцы заперли погреб и подожгли дом. Все 22 человека сгорели заживо.

В 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны скромный мемориал открыли всей деревней, при участии местных, региональных властей, общественников и юнармейцев.

Как отметила председатель районного совета ветеранов Зубцовского района Ирина Вайдер, потомки мирных жителей не забудут, с какой звериной злобой гитлеровцы стремились разрушить все, что было создано советской властью.

«Но самое страшное их преступление — это методичное уничтожение мирного населения. Истязания, казни порой целых семей за малейшую провинность. Доведение до состояния голода и болезней», — отметила она на митинге.

Тогда, в 1942-м, Нина Иванова хотела спрятаться в погребе, но в нем не хватило места. Старейшей жительнице Логвино было четыре года, когда она случайно увидела поджигателя-немца.

«Такой маленький немчик. Лет восемнадцати, — вспоминает Нина Егоровна в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Зашел в погреб, запер двери, зажег бутылку с огнем, поставил и ушел. А погреб горел».

Малютка стояла через дорогу от горевшего дома и была не в силах остановить врага.

«Ой-ой!» — кричали все. Мы ничего не могли сделать», — говорит Нина Иванова.

Облагородить захоронение жители Логвино пытались давно, но не хватало средств. В этом году просьбу о помощи услышали ржевские и московские меценаты и взяли все в свои руки. Один из них — Константин Белозеров.

«Здесь ничего не было, оградка стояла. Вот эта табличка была черная, — показывает он рукой корреспонденту ФАН на дело своих рук. — Мы ее отреставрировали».

Площадку вокруг памятного знака добровольцы облагородили: соорудили из бетона дорожки и бордюр, привезли песок. Занимались благоустройством по вечерам, после работы.

«Мы не имеем права забывать людей, которые лежат в нашей земле, которые отдали жизнь, вот, за внучку мою, за вас, за нас», — говорит руководитель военно-мемориальной компании г. Ржева, приобнимая внучку Настю.

Желание местных жителей сохранить память о погибших земляках до глубины души тронуло главу Вазузского сельского поселения Тверской области Светлану Осташову.

«Пока есть такие люди, Россия непобедима!» — считает она.

Глава Вазузского сельского поселения сравнила поджог в Логвино с трагедией в белорусской Хатыни.

«Оказывается, рядом, у нас под боком, было то же самое! Пускай это всего 22 человека, но это наши знакомые, родные, и их сожгли, так же как в Хатыни! — заявила корреспонденту ФАН Светлана Осташова. — Это нужно не нам, а следующим поколениям, чтобы они знали, что такое страшная война, что такое фашизм, чтобы это не повторялось. Чтобы, как бы ни старались переписать историю, она оставалась такой, какой была».

Без поддержки общественности государство не может справиться с восстановлением памяти о погибших воинах и мирных жителях, считает председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев.

«Очень важно, чтобы люди хотели это сделать, — отметил он в интервью корреспонденту ФАН. — Очень хотелось бы, чтобы пример Логвино распространялся на территорию всей области. Это будет, безусловно, легче для бюджета. И потом, когда делаешь для себя, как здесь, это всегда достаточно качественно».

Тем временем у воинского захоронения в селе Погорелое Городище Тверской области десятки людей провожали в последний путь 28 красноармейцев, останки которых обнаружили поисковики на местах сражений в Погорельском сельском поселении. Имена двоих бойцов удалось восстановить.

«Пошел сигнал металла, начали копать. Нашли останки бойца, и на отвале был найден медальон! — рассказывает корреспонденту ФАН депутат городского округа Шаховская, участник поискового отряда «Поиск им. Ольховского» Роман Колыбельников. — Его вскрыли, и по записке было восстановлено имя бойца: Карасев Семен Осипович».

Погибшему рядовому было 39 лет, говорят поисковики. Бойца подняли 4 мая в районе деревни Тупицыно. Семен Карасев стал одним из 300 красноармейцев, останки которых находили на этой земле с 2011 года. И шестым среди тех, кого удалось идентифицировать.

«Когда достаешь медальон, открываешь его и видишь, что там есть бумажка… это просто что-то неимоверное! Радость просто неописуемая!» — восклицает командир поискового отряда «Поиск им. Ольховского» городского округа Шаховская Алексей Вьюнов.

Роман Колыбельников вручил останки бойца его семье, которая приехала на торжественную церемонию из города Нижегородской области. Семена Карасева торжественно захоронят в Кстове уже 24 июня.

«Мурашки побежали, — волнуется он, передавая медальон и письмо с именем и фамилией солдата его родственникам. — Это для нас великая честь. Непередаваемые ощущения и эмоции».

«Просто нет слов, — говорит внучка Семена Карасева Марина Архипова корреспонденту ФАН, сдерживая слезы. — Прикасаемся к нашему деду, которого мы не видели, но мы все равно его любили по рассказам нашей бабушки. Она всю жизнь его любила и всю жизнь ждала, и говорила: «У меня Сема самый лучший!»

В тот же день в районе деревни Табаково отряд «Ополченец» обнаружил второго бойца с сохранившимся медальоном и письмом внутри. Им оказался Никифор Касярум, уроженец Таврического района Омской области. Сегодня дома его ждет дочь. Ей был всего годик, когда отец погиб на фронте. За останками героя в Погорелое Городище приехала делегация из Омска. Хоронить бойца будут всем поселком 25 июня.

«Для нас это неординарное событие. Впервые мы сталкиваемся с тем, что поисковики нашли останки нашего земляка, — признался корреспонденту ФАН глава городского поселения Таврическое Омской области Артем Ткаченко. — У Никифора Григорьевича на территории нашего поселения проживает дочь, которая в силу своего возраста не смогла приехать».

По словам главы Зубцовского района Елены Николаевой, во время Великой Отечественной войны в этих местах шли кровопролитные бои.

«Здесь проходила Погорело-Городищенская операция, было много погибших. Традиционно на протяжении многих лет мы проводим здесь церемонию их захоронения», — рассказала она.

Всего за 30 лет поисковых работ в Зубцовском районе были найдены и захоронены 15 тысяч красноармейцев — почти столько же людей живет в нем сегодня. 23 августа, в день освобождения Зубцова, районные власти планируют торжественно захоронить останки солдат в деревне Веригино. Поиски еще идут, но ожидается, что покой обретут не меньше 500 героев.