ФАН разъясняет: «Дождь» отрицает нападение на российских журналистов в Грузии, несмотря на видео



Москва, 22 июня. Съемочная группа телеканала «Россия-24» подверглась нападению радикалов во время подготовки репортажа в Тбилиси, где не утихают протесты.

Редакция «России-24» обнародовала видео, на котором запечатлен момент нападения. Кроме того, на кадрах ролика видно, как корреспондент пытается отогнать нападающего.

Тем не менее, телеканал «Дождь» усомнился в достоверности этой информации и опубликовал новость, изобилующую противоречиями и откровенными манипуляциями. Почвой для информационных махинаций узнаваемого антироссийского СМИ стал сюжет о нападении на съемочную группу «России 24».

Неприятный инцидент случился в Тбилиси, практически в самом центре города. В тот момент, когда корреспондент телеканала «Россия 24» Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства. Агрессия исходила от молодых людей, выкрикивающих националистические лозунги.

Нападавшие плевались и пытались нанести увечья корреспонденту и оператору российского телеканала. Однако за съемочную группу из РФ вступился супруг хозяйки турагентства. В результате завязавшейся потасовки нападавшие были вынуждены ретироваться.

На кадрах, обнародованных каналом «Россия 24» отчетливо видно, что потасовка была и, что съемочная группа действительно находилась под угрозой. Несмотря на это, телеканал «Дождь» написал, что никакого нападения на видео нет. Таким образом, телеканал «Дождь» отличился снова. Ранее либеральное СМИ подстрекало россиян отправляться в Грузию, где сейчас небезопасно.

Полиция Грузии уже возбудила дело по факту нападения на журналистов. Дело возбуждено по статье «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «Насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц».

Ситуация в Грузии обострилась после того, как грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

В субботу протестующие устроили новую акцию протеста у здания парламента. Основные требования — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии в связи с применением полицейскими силы в первый день протестов, а также освобождение всех задержанных участников митинга.

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.