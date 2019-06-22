Украинский полковник до смерти избил подчиненную, сообщили власти ДНР 

Киев, 22 июня. Полковник украинских вооруженных сил до смерти избил свою подчиненную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, командование ВСУ стремится скрыть этот инцидент.

«Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась», — сказал Безсонов.

Он добавил, что в связи с происшествием открыто уголовное производство.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военнослужащие в состоянии сильного алкогольного опьянения расстреляли своих подчиненных.