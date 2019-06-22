Российские космонавты получат свой «кодекс чести»

Москва, 22 июня. Роскосмос составил этический кодекс для российских космонавтов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что основными принципами российских покорителей космоса должны быть законность, справедливость, профессионализм и гуманность. При этом космонавт должен постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень, бережно относиться к своему имуществу, соблюдать здоровый образ жизни, избегать конфликтов и не допускать разглашения государственной или иной тайны.

Кроме того, космонавтам следует воздерживаться от оценок своей деятельности и деятельности Роскосмоса, дискриминационных высказываний, грубости, нецензурной лексики и угроз.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 30 мая наградил известного советского и российского космонавта Алексея Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Леонов получил орден «за большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную работу».

Советский космонавт Алексей Леонов является первым в истории человеком, который вышел в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза. Его полет был отражен в фильме 2017 года «Время первых». Леонов также является обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также орденом Дружбы.