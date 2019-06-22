Полиция Грузии возбудила уголовное дело после нападения на российских журналистов

Тбилиси, 22 июня. МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения радикалов на российских журналистов.

Дело возбуждено по статье «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «Насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц», сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что группа неизвестных напала на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси, когда та готовила сюжет. Журналисты общались с местной жительницей, которая является хозяйкой турагентства, когда двое молодых людей устроили перебранку, а потом полезли в драку. За работников телеканала заступился муж женщины, который прогнал хулиганов.

Ситуация в Грузии обострилась после того, как грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

В субботу протестующие устроили новую акцию протеста у здания парламента. Основные требования — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии в связи с применением полицейскими силы в первый день протестов, а также освобождение всех задержанных участников митинга.

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.