Сирия, 23 июня. Двое детей серьезно пострадали в результате подрыва на мине ИГ1 к югу от Хасаки. Радикалы ССА** выселяют жителей-курдов из их домов на окраине Африна на северо-западе Алеппо. Бойцы SDF**** обнаружили схрон с ракетами и СВУ террористов на востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести бомбардировки по военным объектам джихадистских группировок в южной части провинции Идлиб.

Сирийская свободная армия (ССА): выселяет жителей-курдов из их домов на окраине Африна на северо-западе Алеппо.

Курды: обнаружили схрон с боеприпасами и взрывными устройствами боевиков ИГ в восточной половине Дейр-эз-Зора; выпустили указ о прекращении найма в государственные учреждения в провинции Хасака работников, не прошедших военную службу в SDF.

Провинция Алеппо

В сеть попало видео, записанное в районе Шия на восточной окраине города Африн в северо-западной части провинции Алеппо. Ролик показывает ряд домов местных жителей, отмеченных круглой черной меткой на стене. Как поясняет пользователь сети Twitter (@zana_med), в обозначенных этим символом зданиях проживают граждане курдской национальности. Они, однако, судя по данной метке, в скором времени будут изгнаны из своих домов протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Напомним, ранее как раз сообщалось, что Анкара перебрасывает подконтрольные бандгруппы радикалов вместе с их семьями из соседнего Идлиба в Африн.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряды народной самообороны (YPG) обнаружили схрон с боеприпасами и взрывными устройствами боевиков «Исламского государства»1 в восточной половине провинции Дейр-эз-Зор, говорится на официальной странице сил военной операции международной коалиции во главе с США под названием «Непоколебимая решимость». Кроме того, опубликовано фото, на котором изображены СВУ и ракеты, принадлежавшие джихадистам ИГ. Однако, несмотря на то, что Белый дом объявил о якобы своей полной победе над террористической организацией в Сирии, в зоне американской оккупации все еще очень активно действуют подпольные бандгруппы ИГИЛ1, которые нередко атакуют как самих американцев и их союзников-курдов, так и местное население.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают вести бомбардировки по военным объектам джихадистских группировок в южной части провинции Идлиб, передает местный источник в Twitter (@MGhorab3). Сведения о масштабах причиненного террористам урона в настоящий момент выясняются. Правительственные силы вновь активизировали авиаудары по расположениям исламистов, когда «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** и другие наиболее радикальные группировки отказались от соблюдения режима прекращения огня на северо-западе САР. Вдоль почти всего периметра террористического анклава продолжаются обстрелы и нападения боевиков, из-за чего зачастую гибнут и мирные жители.

Провинция Хасака

Руководство Рабочей партии Курдистана (РПК) выпустило указ о прекращении найма в государственные учреждения в провинции Хасака тех работников, которые не прошли военную службу в рядах Демократических сил Сирии (SDF). Об этом сообщает Twitter-канал On the Ground News. Тем временем из многих районов Северо-восточной Сирии, оккупированных бойцами SDF, регулярно продолжают поступать сведения о принудительной мобилизации гражданских лиц в состав «Демократических сил».

Двое детей получили серьезные ранения в результате разрыва мины, оставленной террористами «Исламского государства» на окраине деревни Аль-Алия в южных предместьях Хасаки. По информации корреспондента SANA, взрывное устройство сработало в тот момент, когда дети гуляли в районе сельскохозяйственных полей. Один ребенок в результате лишился руки и ноги, другой — был тяжело травмирован сразу в нескольких частях тела. Оба были госпитализированы и все еще находятся под присмотром врачей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)