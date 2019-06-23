Сирия, 23 июня. Два взрыва произошли в северной части Алеппо в зоне контроля ССА**. Курды продолжили проводить рейды в Дейр-эз-Зоре и Ракке. Боевики не выпускают беженцев из «Эр-Рукбана» в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели подрывные работы на юго-востоке Алеппо; обстреливали укрепрайоны исламистов на северо-западе Хамы; сбили дрон боевиков на севере провинции Хама.

«Сирийская свободная армия» (ССА): продолжает грабить курдское население в кантоне Африн; пережила два взрыва в северной части провинции Алеппо.

Курды: лишились одного бойца в результате детонации СВУ в городе Ракка; разогнали демонстрантов в Ракке; провели рейды в Дейр-эз-Зоре и Ракке.

«Хашд Аш-Шааби»: предотвратили взрыв у границы между провинциями Салах Эд-Дин и Дияла в Ираке.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в зонах контроля исламистов вооруженной оппозиции. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, авиация САР была задействована в районе населенного пункта Аль-Мухандисин. Авиаудары сирийских самолетов пришлись по одному из военных объектов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам». Отмечалось, что военной базе «Джебхат Ан-Нусры»1*** был нанесен серьезный урон, кроме того, были уничтожены три пикапа и бронированный автомобиль джихадистов.

Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) продолжили работу на востоке провинции. Как передавал Telegram-канал (SyrianArabNewsAgency), сирийские военные уничтожали СВУ, обнаруженные в ходе зачистки освобожденной от боевиков местности, в районе Хакль Дрейхим.

Поступали новые данные о том, что протурецкие радикалы, под контролем которых находится Африн, продолжают притеснять мирных жителей курдской национальности. Так, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что члены бригады «Аль-Хамзат», действующей в составе «Сирийской свободной армии» (ССА), осуществили обыски в населенных пунктах Айн-Дара, Каукаб, Кафр-Зейт, Кафр-Далли-Фаукани и Кафр-Далли-Тахтани, в ходе которых конфисковали у сирийцев драгоценности и сбережения. Кроме того, некоторые из тех, кто попытался оказать исламистам сопротивление, попали под арест.

Во второй половине два произошли два взрыва в контролируемых протурецкими боевиками районах на севере Алеппо. Новостной портал Step News Agency предавал, что первое СВУ было установлено на мотоцикле в городе Аль-Баб, второй взрыв прогремел в районе шоссе Джараблус – Каклиджа. В организации терактов подозреваются радикалы курдских вооруженных формирований, осуществляющих подпольную деятельность в зонах контроля «Сирийской свободной армии» (ССА) и связанных с ней бандгрупп в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Хомс

Поступали данные о том, что боевики исламистских формирований, базирующиеся в зоне контроля США в Хомсе, ужесточили контроль над въездом и выездом беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». Как передавал Twitter-канал (syriabestnews), проамериканские радикалы опасаются утечки информации о бедственном положении перемещенных лиц. Отмечалось, что боевики «Бригады Ахмада Аль-Абдо» приступили к новой операции, целью которой является не допустить распространения сведений о катастрофической гуманитарной ситуации, сложившейся в пункте временного размещения. Исламисты препятствуют выходу людей из «Эр-Рукбана» любыми способами. Стало известно о том, что несколько сирийцев, попытавшихся покинуть лагерь, были возвращены, тогда как еще одна группа беглецов попала под обстрел джихадистов, что привело к ранению двух человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новые рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF) прошли в Дейр-эз-Зоре. По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), курдские радикалы обследовали районы населенных пунктов Аль-Джинина и Аль-Джиа на севере от административного центра провинции. Поступали сведения о задержании ряда гражданских лиц по обвинению в пособничестве террористам «Исламского государства»1. Тем не менее местные активисты полагали, что жители были задержаны безосновательно, ввиду высказываемых ими антикурдских настроений. Позднее курды также обвинялись в незаконном аресте молодого человека по имени Хамид Аль-Хусейн в населенном пункте Аль-Кабар к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Никакой информации о его местонахождении до сих пор не поступало.

Во второй половине дня группа вооруженных людей совершила нападение на блокпост SDF к востоку от города Шхиль. Никаких данных о последствиях атаки до сих пор не поступало. Предполагаемыми налетчиками считают боевиков ИГ1.

Провинция Идлиб

На окраинах «Большого Идлиба» в течение всего дня отмечались столкновения недалеко от линии соприкосновения сил сторон. Поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказывали ВВС Сирии, осуществлявшие боевые вылеты над военными объектами радикалов. Как передавал новостной портал Step News Agency, совместно с ВВС САР позиции исламистов атаковали российские ВКС. Точечные авиаудары союзников пришлись по укрепрайонам джихадистов недалеко от населенных пунктов Ан-Нукейр, Хан Ас-Сабль, Бальюн и Заккум. Позднее сирийская авиация также продолжила работу недалеко от городов Маарет Ан-Нуман, Аль-Хубейт, Кафр-Айн и Хан-Шейхун, передавал на своей странице в Twitter военный источник (IdlibPlus). Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне все еще не поступало.

Провинция Ракка

Очередной взрыв прогремел в Ракке. По данным Twitter-канала (krakflickan_sw), детонация СВУ произошла в западной части административного центра региона, что привело к гибели одного из курдских бойцов, патрулировавших город. Предполагается, что бомба была установлена членами подпольных групп «Исламского государства», действующих в занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах.

После полудня в регионе вновь состоялись рейды курдов, проводимые с целью выявления «спящих ячеек» террористической группировки. Военный источник в сети Twitter (OGNreports) передавал, что «демократические силы» провели обыски в лагерях для беженцев, после чего под арестом оказались по меньшей мере 18 перемещенных лиц.

Жители Ракки организовали протестную акцию, потребовав у SDF прекратить незаконные аресты гражданских лиц и притеснения арабского населения. Отмечалось, что для разгона демонстрантов курды задействовали отряды «милиции» «Асайиш». Сведения о возможных пострадавших среди митингующих все еще уточняются.

Провинция Хама

В северной части Хамы накануне вновь фиксировались боевые действия вблизи границы с Идлибом. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся недалеко от города Джурин на северо-западе региона, вели огонь по военным объектам боевиков на подступах к населенным пунктам Аль-Хавиджа, Анкави и Заккум. Позднее сообщалось о том, что правительственным силам удалось перехватить боевой дрон со взрывчатыми веществами, который радикалы намеревались использовать для атаки на позиции САА. Фото сбитого беспилотника было опубликовано военным источником в сети Twitter (agomhuriaonline).

Поддержку САА оказывали российские ВКС, осуществившие серию боевых вылетов в Северной Хаме. В частности, ударам ВКС РФ подверглись военные объекты джихадистов на окраине населенных пунктов Аль-Джабин и Тель-Малах.

Ирак

Появились уточненные данные о взрыве, прогремевшем в городе Багдад в пятницу. Twitter-канал (SkyNewsArabia_B) передавал, что число погибших достигло семи человек, тогда как ранее сообщалось лишь о двух убитых. Напомним, смертник «Исламского государства» совершил самоподрыв в здании шиитской мечети.

Во второй половине дня интернет-портал General Organization of Radio and TV сообщал о том, что проправительственные отряды народного ополчения «Хашд Аш-Шааби» предотвратили взрыв на границе между провинциями Салах Эд-Дин и Дияла, задержав джихадистов при попытке установить бомбу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)