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ФАН-ТВ

«Музыка войны и Победы» прозвучала на сцене Петропавловской крепости. ФАН-ТВ

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В День памяти и скорби на территории Петропавловской крепости состоялась общегородская акция «Музыка войны и Победы». На сцене сыграли военную музыку российских и советских композиторов. В концерте приняли участие Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, труппа «Балтийский балет», сводный хор Санкт-Петербурга, солисты «Петербург-Концерта» и другие артисты.

«Это концерт классической музыки, это не траурная акция. Это высокая российская классика, и народа каждый раз очень много. Это доказывает, что это людям очень нужно и продолжает быть им очень интересно. <...> Есть произведения, которые мы играем каждый год, такие как «Славянский марш» Чайковского, прелюдию Шостаковича памяти героев Сталинградской битвы. А есть что-то, что (мы как раз немножко разное .)берем новое. В этом году отмечаем юбилей Римского-Корсакова и играем его сочинения», — Сергей Стадлер, народный артист России, художественный руководитель Государственного оркестра Санкт-Петербурга

Мероприятие проходит в Петербурге уже в шестой раз. Однако в этом году непогода пыталась внести свои коррективы. Порывы ветра вырывали ноты у музыкантов, а во время дождя пришлось сделать небольшую паузу, но, как только ливень утих, концерт продолжился.

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Автор: Сергей Петров
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