Сирия, 22 июня. Курды обстреляли отряд протурецких исламистов в Африне. 1743 беженца вернулись в Сирию за сутки. Неизвестные атаковали блокпост SDF**** к востоку от города Шхиль в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: вновь осуществили боевые вылеты на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают атаковать позиции боевиков в Южном Идлибе.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): конфискует дома курдских жителей в Африне.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва недалеко от города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Курды: атаковали отряд протурецких боевиков в районе деревни Аль-Кимар на северо-западе Алеппо.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что коренное курдское население Африна продолжает сталкиваться с притеснениями со стороны протурецких боевиков. Сообщается, что исламисты вынудили одну из женщин курдской национальности заплатить три тысячи долларов, чтобы избежать выселения из собственного дома. Инцидент произошел в деревне Шийя.

Между тем военный источник в сети Twitter (StasSwanky) заявляет о новой вылазке членов группировки «Силы освобождения Африна» в занимаемых боевиками вооруженной оппозиции районах. Курдские радикалы опубликовали видеозапись, на которой запечатлен удар по группе поддерживаемых Турцией боевиков в районе деревни Аль-Кимар, расположенной недалеко от административного центра кантона. Атака произошла вблизи бетонной стены, которую исламисты возводят на границах Африна.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступили сведения о том, что неизвестные организовали налет на один из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе нефтяного месторождения Аль-Эзбет, находящегося неподалеку от города Шхиль. Предполагается, что нападавшие принадлежат к числу боевиков «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Никакой информации о потерях курдов в живой силе или военной технике пока не поступало.

Несмотря на попытки курдских радикалов искоренить подпольные группы террористов, число их вылазок продолжает расти. Этому способствует тот факт, что некоторые из курдских радикалов отпускают заключенных боевиков за выкуп. Напомним, в начале июня стало известно о том, что в районе города Айн-Исса в соседней Ракке на свободу вышли от 600 до 1000 террористов.

Провинция Даръа

Появились новые данные о числе беженцев, вернувшихся в Сирию в прошедшие сутки. Согласно информации, опубликованной Facebook-каналом (mod.mil.rus), за последние 24 часа с территории иностранных государств прибыли 1743 беженца. 417 человек перешли через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», расположенные на границе с Ливаном. Еще 1326 перемещенных лиц прибыли из Иордании через пункт пропуска «Насиб». Напомним, все они покинули родные места после их оккупации джихадистами незаконных вооруженных формирований. Тем не менее в течение предыдущих двух лет Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ зачистила масштабные территории, в результате чего беженцы получили возможность вернуться в САР.

Провинция Идлиб

Сирийские самолеты продолжают осуществлять боевые вылеты на юге Идлиба. Согласно информации военного источника в сети Telegram (maaramc), ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по оборонительным сооружениям боевиков в районе населенного пункта Хазарин. Никакой информации о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) приступила к началу боевых действий на данном направлении в прошлом месяце ввиду того, что боевики незаконных бандгрупп не прекращали пренебрегать соблюдением режима прекращения огня на границах демилитаризованной зоны, которая была сформирована на границах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября.

Провинция Хама

В северной части Хамы продолжают работать военные самолеты ВКС РФ, а также вертолеты ВВС Сирии. По данным интернет-портала Step News Agency, объединенные силы союзников вновь атакуют зоны дислокации боевиков в районе поселения Аль-Джабин. Кроме того, согласно сведениям Twitter-канала (HalabTodayTV), авиаударам российских ВКС подверглись позиции исламистов неподалеку от города Аль-Латамина, а также вблизи населенных пунктов Маарет Ас-Син и Карсаа. Сведения о нанесенном джихадистам уроне пока уточняются. Как известно, радикалы, отряды которых базируются в северных районах провинции, нередко ведут огонь по мирным населенным пунктам, подконтрольным Сирийской арабской армии (САА), что зачастую приводит к жертвам среди гражданского населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)