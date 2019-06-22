СМИ узнали подробности эпизода с запиской, о котором Путин рассказал во время прямой линии

Москва, 22 июня. История с утерянной запиской, о которой рассказал президент России Владимир Путин во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре девять лет назад, узнали СМИ.

В 2010 году две женщины ждали президента России с одинаковыми записками. Одной из них удалось прорваться через охрану и передать записку главе российского государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова мужа второй женщины Владимира Щербина.

По словам жителей и журналистов Сыктывкара, тогда Путин приехал в город в рамках рабочего визита. Он посетил промышленные предприятия республики и провел встречу с главой региона Вячеславом Гайзером.

Владимир Щербина поделился, что его жена Елена Щербина в настоящее время является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в Ассоциацию многодетных семей Республики Коми. Девять лет назад она перед приездом президента познакомилась с женщиной по имени Валентина. Она хотела рассказать Путину о судьбе сына, которого, по ее мнению, осудили незаконно.

«Моя супруга хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных. Они скооперировались и договорились, кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки», — вспоминает Щербина.

Он подчеркнул, что Валентина побежала к Путину, который обратился к охране с просьбой не задерживать женщину.

«Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял», — рассказал собеседник агентства.

По словам Владимира, через несколько месяцев на телевидении прозвучало обращение Путина, касающееся земель для многодетных. И супруги были уверены, что цель достигнута.