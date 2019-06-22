Осужденной в США Бутиной сократили срок на 10 дней

Москва, 22 июня. Осужденная в Соединенных Штатах за незарегистрированную деятельность иноагента россиянка Мария Бутина сможет выйти на свободу уже 25 октября 2019 года, а не 5 ноября, как планировалось ранее. Об этом девушка рассказала своему отцу Валерию Бутину.

Глава фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подтвердил, что россиянка действительно позвонила отцу и рассказала о сокращении срока.

«Мы все рады, что срок сократили, но реально операция еще в процессе, там все подается, т.е. это произошло без чьего-либо участия и давления. Это просто такая счастливая случайность. Это информация от самой Маши. Она сообщила об этом своему отцу по телефону. Это реально произошло», – заявил Малькевич.

Ранее сообщалось, что возглавляемый Александром Малькевичем Фонд защиты национальных ценностей собрал 10 миллионов рублей для оплаты услуг адвокатов арестованной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной.

Напомним, что Бутина была задержана в середине лета 2018 года по обвинению в ведении деятельности без регистрации в качестве «иностранного агента». В апреле 2019 года суд США приговорил девушку к 18 месяцам лишения свободы. Тем не менее, ее адвокаты требуют учесть то время, пока она находилась в тюрьме во время следственных мероприятий. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Бутина стала жертвой обострившейся в США русофобии.

Отметим, что у родных осужденной россиянки нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы оплатить услуги юристов. В настоящее время помощь Бутиной оказывает Фонд защиты национальных ценностей.