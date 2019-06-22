Появилось видео нападения радикалов на российских журналистов в Тбилиси

Тбилиси, 22 июня. Телеканал «Россия 24» выложил видео нападения на своих журналистов в Тбилиси со стороны местных радикалов. Инцидент произошел, когда съемочная группа общалась с местной жительницей, которая является хозяйкой турагентства.

По словам корреспондента «России 24», муж их собеседницы вмешался в ситуацию и в итоге смог прогнать хулиганов. На кадрах можно заметить, как один из радикалов пинает в живот упавшего на землю мужчину, а журналист пытается отогнать злоумышленника. Когда на месте появилась полиция, нападавшие скрылись.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на российских журналистов в Тбилиси. Сперва хулиганы начали выкрикивать националистические лозунги, а потом попытались избить корреспондента.

Ситуация в Грузии обострилась после того, как грузинская оппозиция устроила массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение между странами с 8 июля. В субботу протесты в грузинской столице продолжились.

По некоторым данным, к организации беспорядков в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.