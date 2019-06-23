Российские депутаты поддержали закон о приостановке ДРСМД. Политика недели. ФАН-ТВ

Внесенный президентом РФ закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был принят в Госдуме.

Россия все годы существования договора строго следовала всем его пунктам, в то время как американские партнеры свободно размещали свои системы вооружений, многие из которых грубо нарушают положения документа. Играть в одностороннюю игру наша страна не намерена, а танцевать под чужие дудки тем более. Первым процедуру выхода из договора начал Вашингтон, в феврале 2019 года, причину было необходимо создать из ничего, тогда американцы обвинили Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

Министерство обороны РФ опровергло все заявления о нарушении соглашения. Эту ракету даже продемонстрировали на брифинге для иностранных военных представителей, чтобы окончательно развеять все сомнения. Но раз причина выхода из договора у США была придуманной, они, конечно же, даже не явились на мероприятие вместе с другими западными коллегами. США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в начале 2019 года. А вступил в силу этот закон между тогда еще СССР и США аж в июне 1988 года. По документу двум странам запрещено производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения — от 1 тыс. до 5,5 тыс. км), меньшей (зона поражения — от 500 до 1 тыс. км) дальности и пусковые установки, предназначенные для этих ракет. Глава России заявил, что мы больше не будем втягиваться в гонку вооружений, при этом Владимир Путин оставляет в силе все свои предложения по разоружению, но не будет инициировать никаких переговоров по этой проблеме. По большому счету выход из договора с нашей стороны не грозит нашей обороноспособности.

«Принятие этого закона констатирует состоявшийся факт, к сожалению, Соединенные Штаты выходят из этого договора, и находиться в нем одной России, конечно, никакого смысла нет, поэтому это просто фиксация состоявшегося отсутствия договоренности. Мы выходим из этого договора, все это делается в определенной законодательной плоскости, в определенной процедуре. Как это скажется на нашей обороноспособности? Да по большому счету сегодня никак. Вне зависимости от нахождения в этом договоре у нас сейчас появились новые системы вооружения, это первое. Второе: да и находясь в этом договоре, мы решали эти задачи, которые необходимо решать для того, чтобы у нас было мирное небо над головой», — Николай Стариков, публицист, общественный деятель

Важно подчеркнуть, что Россия бесповоротно не обрывает договор, а только приостанавливает свое участие в нем, ведь односторонние условия в двустороннем договоре — абсурд. В любой момент при изменении позиции американцев президент России может принять решение о возобновлении действия договора. Президенту предоставляется это право, «если ситуация изменится и США вернутся к исполнению своих обязательств». Теперь эксперты ставят под угрозу Договор СНВ, он также заключен между Российской Федерацией и Соединенными Штатами для сокращения и ограничения развертывания стратегических наступательных и стратегических ядерных вооружений.

«В Госдуме вопрос о приостановлении со стороны России Договора РСМД стал одним из тех, который был принят единогласно всеми политическими партиями. «Принятая Россией мера — вынужденная, руководство страны откладывало это решение столько, сколько это было возможно. Но договор, по сути, «мертвый», США уже вышли из него в одностороннем порядке, и дальше закрывать глаза на ультимативную форму ведения диалога с нашей страной, на размещение запрещенного соглашением оружия вдоль наших границ, уже невозможно», — заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.