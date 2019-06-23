Российские депутаты поддержали закон о приостановке ДРСМД. Политика недели. ФАН-ТВ
Внесенный президентом РФ закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был принят в Госдуме.
Россия все годы существования договора строго следовала всем его пунктам, в то время как американские партнеры свободно размещали свои системы вооружений, многие из которых грубо нарушают положения документа. Играть в одностороннюю игру наша страна не намерена, а танцевать под чужие дудки тем более. Первым процедуру выхода из договора начал Вашингтон, в феврале 2019 года, причину было необходимо создать из ничего, тогда американцы обвинили Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.
Министерство обороны РФ опровергло все заявления о нарушении соглашения. Эту ракету даже продемонстрировали на брифинге для иностранных военных представителей, чтобы окончательно развеять все сомнения. Но раз причина выхода из договора у США была придуманной, они, конечно же, даже не явились на мероприятие вместе с другими западными коллегами. США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в начале 2019 года. А вступил в силу этот закон между тогда еще СССР и США аж в июне 1988 года. По документу двум странам запрещено производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения — от 1 тыс. до 5,5 тыс. км), меньшей (зона поражения — от 500 до 1 тыс. км) дальности и пусковые установки, предназначенные для этих ракет. Глава России заявил, что мы больше не будем втягиваться в гонку вооружений, при этом Владимир Путин оставляет в силе все свои предложения по разоружению, но не будет инициировать никаких переговоров по этой проблеме. По большому счету выход из договора с нашей стороны не грозит нашей обороноспособности.
«Принятие этого закона констатирует состоявшийся факт, к сожалению, Соединенные Штаты выходят из этого договора, и находиться в нем одной России, конечно, никакого смысла нет, поэтому это просто фиксация состоявшегося отсутствия договоренности. Мы выходим из этого договора, все это делается в определенной законодательной плоскости, в определенной процедуре. Как это скажется на нашей обороноспособности? Да по большому счету сегодня никак. Вне зависимости от нахождения в этом договоре у нас сейчас появились новые системы вооружения, это первое. Второе: да и находясь в этом договоре, мы решали эти задачи, которые необходимо решать для того, чтобы у нас было мирное небо над головой», — Николай Стариков, публицист, общественный деятель
Важно подчеркнуть, что Россия бесповоротно не обрывает договор, а только приостанавливает свое участие в нем, ведь односторонние условия в двустороннем договоре — абсурд. В любой момент при изменении позиции американцев президент России может принять решение о возобновлении действия договора. Президенту предоставляется это право, «если ситуация изменится и США вернутся к исполнению своих обязательств». Теперь эксперты ставят под угрозу Договор СНВ, он также заключен между Российской Федерацией и Соединенными Штатами для сокращения и ограничения развертывания стратегических наступательных и стратегических ядерных вооружений.
«В Госдуме вопрос о приостановлении со стороны России Договора РСМД стал одним из тех, который был принят единогласно всеми политическими партиями. «Принятая Россией мера — вынужденная, руководство страны откладывало это решение столько, сколько это было возможно. Но договор, по сути, «мертвый», США уже вышли из него в одностороннем порядке, и дальше закрывать глаза на ультимативную форму ведения диалога с нашей страной, на размещение запрещенного соглашением оружия вдоль наших границ, уже невозможно», — заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.
«Наш президент прямо заявил, что мы больше не будем предлагать Соединенным Штатам Америки, уговаривать их садиться за стол переговоров, чтобы вернуть может этот разговор ДРСМД, да и ,наверное, сохранить Договор СНВ, который американцы наверняка расторгнут в самое ближайшее время. Почему? Ну потому, что не может быть дружбы односторонней, если они хотят договариваться, если они действительно видят в этом какой-то смысл, ну мы открыты к диалогу, сами предлагать не будем. Что касается моей точки зрения, я думаю, что Соединенные Штаты ведут последовательную политику по разрушению всех договоров, которые как-то их ограничивают. Но, к сожалению, это происходит не только в военной сфере, это происходит еще и в сфере экономики, то есть полная хаотизация международного пространства во всех сферах — это сегодня те реалии, которые осуществляют американские политики», — заключил Николай Стариков.