Бари Алибасова уронили с инвалидного кресла на шоу Малахова

Москва, 22 июня. Известного продюсера Бари Алибасова уронили с инвалидного кресла во время шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». Инцидент произошел, когда основателя группы «На-На» ввозили в телестудию.

Малахов тут же бросился помогать своему гостю подняться, однако тот отреагировал на помощь довольно странно. Мужчина неожиданно поцеловал телеведущего, сохраняя при этом совершенно серьезное выражение лица. После этого его препроводили до стола, где гостя уже ждали другие участники передачи.

Отметим, что Алибасов с самого начала отметился несколько экстравагантным поведением. Пока его везли в студию, продюсер разламывал по кускам арбуз и разбрасывал вокруг себя его ошметки.

4 июня Бари Алибасов был доставлен в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Музыкальный продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок. Мужчина тут же выплюнул химический растворитель, однако тот уже успел оставить ожоги в гортани, пищеводе и желудке. Адвокат Алибасова пояснил, что жидкость стояла на одной полке с соками и была налита в бутылку оранжевого цвета, а сам артист был без очков.

Общественное внимание к Алибасову также подогревалось скандалом с его котом Чучей, который выбежал на улицу и потерялся, когда журналисты посещали дом музыкального продюсера. Поиски кота продолжались долгое время. Сперва неизвестные за вознаграждение передали семье Алибасова потерявшегося питомца, но как потом выяснилось, это был просто похожий кот. Через несколько дней представителю создателя группы «На-На» все же удалось найти Чучу. Пропавшего кота безвозмездно передал инструктор по кунг-фу, в чью школу пришел Чуча в поисках убежища.