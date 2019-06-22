МИД РФ ждет реакции на инцидент с нападением на российских журналистов в Грузии

Тбилиси, 22 июня. Россия ждет реакции со стороны профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на нападение журналистов в Грузии. Соответствующее заявление сделал российский МИД.

«Ждем соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси группа националистов напала на съемочную группу телеканала «Россия 24». По последней информации, молодые люди попытались ударить оператора и корреспондента, который интересовался у владельцев турагентства, чем грозит отмена прямого авиасообщения между РФ и Грузией. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Журналисты отметили, что их провоцировали на драку.

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией с 8 июля. Соответствующий указ был подписан после того, как в стране начались массовые беспорядки. По мнению ряда экспертов, к организации беспорядков и провокаций могут быть причастны Соединенные Штаты.