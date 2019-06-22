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Источник рассказал о несостоявшемся переходе игрока «Норшелланна» в ЦСКА

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Источник рассказал о несостоявшемся переходе игрока «Норшелланна» в ЦСКА

Москва, 22 июня. ЦСКА делал предложение по приобретению атакующего полузащитника датского «Норшелланна» Андерса Сков Ольсена. По словам источника Федерального агентства новостей, скауты армейцев продолжительное время изучали игрока, а летом предприняли попытку подписать 19-летнего футболиста.

Однако сообщается, что датский клуб ответил на предложение московского клуба в 5,5 млн евро отказом, поскольку рассчитывает сохранить игрока и в дальнейшем выручить с его продажи значительно больше. Отмечается, что и сам футболист не выразил желания продолжить карьеру в России.

Ольсен — воспитанник «Норшелланна». С лета 2017 года выступает за молодежную сборную Дании, в главную сборную страны на данный момент не вызывался. В минувшем сезоне провел 44 матча за датский клуб, забил 26 голов и отдал 6 результативных передач. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 8 млн евро.

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Автор: Антон Соколов
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