Президент России уже в 17-й раз пообщался с жителями огромной страны в рамках традиционной прямой линии. Никто из крупнейших мировых лидеров, кроме Владимира Путина, на разговор со своим народом в таком уникальном формате пока не отважился. Более четырех часов живого диалога. Свыше двух миллионов обращений «от Москвы до самых до окраин». И это не фигура речи: президенту звонят, пишут, отправляют видеопослания из разных городов и весей, даже из-за границы. И стар, и млад. В этом году не только желающие спросить президента о самом главном атаковали колл-центр прямой линии, но и хакеры: временные сбои в трансляции видеозвонков произошли по причине массированной кибератаки из-за рубежа. Но провокации не смогли сорвать одно из главных событий года в России. Владимир Путин успел ответить в онлайн-режиме на 81 вопрос. Пустяковых тем для президента нет: важен каждый голос.

Еще во время подготовки к многочасовому телемарафону российский президент, изучив обращения, обозначил топ самых злободневных для населения тем: уровень доходов, здравоохранение, ситуация с мусором. И сразу же начался досрочный «разбор полетов» — проверки на местах. Ситуация в Челябинске, где люди переходят пути под колесами поездов, даже спровоцировала уголовное дело. Накануне прямой линии, узнав о намерении корреспондентов программы наведаться в печально известную «китовую тюрьму», из плена наконец-то освободили белух и косаток. Что уж говорить о градусе напряжения, повисшем над страной во время самого прямого эфира: министры и чиновники замерли в ожидании «неудобных вопросов». И они не заставили себя ждать.

«Учитель высшей категории из Орла написала нам, что получает 10 764 рубля. <...> То, что говорили о 10 тысячах, нужно реально проверить, что там происходит. Потому что нами принято впервые решение, мы довели МРОТ до прожиточного минимума, это 11 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы», — отметил Владимир Путин, президент России.

Президент пообещал, что соответствующие органы не только разберутся в этой ситуации, но и проверят каждую конкретную жалобу. И обнадежил: после падения уровня жизни и турбулентности в мировой экономике доходы населения России постепенно восстанавливаются.

«Что касается заработных плат: рост есть – и в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году номинальная заработная плата была 33,2 тысячи, а в этом году уже почти 44, по последним месяцам – 45», — уточнил Владимир Путин, президент России.

В самое ближайшее время вырастут зарплаты сотрудников МЧС и пенсии военных. Индексация пенсий по старости уже преодолела семь процентов. Государство решило проблему «унизительного» пособия в 50 рублей по уходу за детьми от полутора до трех лет. В следующем году его повысят до прожиточного минимума, всего же эта мера коснется 70% семей. Для многодетных должна решиться проблема со льготной ипотекой. Весомая доля вопросов ожидаемо касалась здравоохранения: низкие зарплаты медперсонала, дефицит квалифицированных врачей, изнурительные очереди на прием к специалистам, отсутствие льготных лекарств. Красноречивые иллюстрации прямых включений из разных точек страны. Следственный комитет уже заинтересовался заявлением одной из жительниц Смоленской области на кадровый голод в больнице. А также информацией из Саратовской области, где склады ломятся от дефицитных лекарств, не поступающих в аптечную сеть. Коллапс в здравоохранении, по словам президента, во многом на совести регионов. Именно они должны предусматривать средства на жилье для медработников и «включать мозги», чтобы грамотно распределять средства из федерального бюджета на закупку и приобретение жизненно важных медикаментов.

Моментальная реакция на каждую просьбу. В ходе общения со страной Владимир Путин пообещал помочь с гражданством многодетной семье Люльковичей, беженцев из Донбасса. Вопрос жителя Омской области молниеносно спровоцировал проверку тарифов по вывозу бытовых отходов. Контролирующие органы взяли на заметку и проблемы с водоснабжением в Тюменской области: после 20-летних мытарств в поселке Каскара обещали построить водопровод. А в микрорайоне Солнечное Красноярска, жители которого жаловались на отсутствие социальной инфраструктуры, появится долгожданный парк или сквер. 17 проверок и уголовное дело, судя по набранным во время эфира темпам, — только начало. Губернаторы прекрасно помнят знаменитую «зеленую папку» президента с вопросами для решения на местах. В помощь местным руководителям — национальные проекты федерального масштаба. Обозначены три вектора: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». За ближайшую пятилетку Россия должна совершить настоящий прорыв по всем фронтам.

«Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда, и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную перспективу», — сообщил Владимир Путин, президент России.

Будущее – за цифровизацией, передовыми технологиями и, разумеется, Интернетом. Прямая линия идет в ногу со временем. Вот уже второй год подряд к обсуждению жизни в стране подключаются блогеры, за которыми стоят миллионы подписчиков. Вопросы, которые поднимают «жители» Всемирной паутины, тоже самые разные. К примеру, 15-летняя Катя Адушкина спросила президента об утилизации бытовых отходов.

«У нас такая программа есть, она рассчитана на несколько лет, она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора и общий объем финансирования чуть больше 300 миллиардов рублей», — подчеркнул Владимир Путин, президент России.

Других «интернет-послов» больше интересовали новые законы, связанные с глобальной Сетью. Первый — об устойчивом Рунете — многие истолковали как попытку изоляции России от общего интернет-пространства. Владимир Путин отметил, что закон направлен на защиту и надежное функционирование российского сегмента Интернета. Никаких ограничений не будет. Другой закон — об ответственности за оскорбление государственных символов — некоторые восприняли как запрет на любые негативные высказывания в отношении властей. И опять же зря запаниковали.

«В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной, люди имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов, это само собой разумеется. Закон направлен совсем на другое. Он направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, собственно, нашего народа, каждого из нас. Чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом и так далее», — заметил Владимир Путин, президент России.

Кибербезопасность и борьба с коррупцией, зарплаты чиновников и сложности малого бизнеса, военный бюджет и открытие музеев… Четыре часа эфира лишний раз подтвердили: Владимир Путин знает реальную жизнь России, и для этого ему не нужно повторять путь героя кинокартины «Каникулы президента». Поэтому от предложения Александра Борисовича Ерастова из Владимирской области проехаться инкогнито по стране лидер государства вежливо отказался.

«Для того, чтобы понять, что происходит в стране в целом, нужно иметь информацию из разных источников. <...> Я езжу по стране и смотрю. И даже, уж я не побоюсь этого слова и не боюсь этих выражений, даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях на месте, понимаете? Видно», — подчеркнул Владимир Путин, президент России.

Как показывает практика, Владимир Путин не просто видит, что происходит в стране и понимает ее насущные проблемы. Он еще и умеет слышать ее жителей. Этот диалог, как показывает практика той же прямой линии с президентом, помогает решать конкретные вопросы и строить сильную успешную Россию. Всем вместе.