Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Тема недели

Владимир Путин пообщался с народом на «Прямой линии». Тема недели. ФАН-ТВ

779
0 Оставить комментарий

Президент России уже в 17-й раз пообщался с жителями огромной страны в рамках традиционной прямой линии. Никто из крупнейших мировых лидеров, кроме Владимира Путина, на разговор со своим народом в таком уникальном формате пока не отважился. Более четырех часов живого диалога. Свыше двух миллионов обращений «от Москвы до самых до окраин». И это не фигура речи: президенту звонят, пишут, отправляют видеопослания из разных городов и весей, даже из-за границы. И стар, и млад. В этом году не только желающие спросить президента о самом главном атаковали колл-центр прямой линии, но и хакеры: временные сбои в трансляции видеозвонков произошли по причине массированной кибератаки из-за рубежа. Но провокации не смогли сорвать одно из главных событий года в России. Владимир Путин успел ответить в онлайн-режиме на 81 вопрос. Пустяковых тем для президента нет: важен каждый голос.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Тема недели. ФАН-ТВ

Еще во время подготовки к многочасовому телемарафону российский президент, изучив обращения, обозначил топ самых злободневных для населения тем: уровень доходов, здравоохранение, ситуация с мусором. И сразу же начался досрочный «разбор полетов» — проверки на местах. Ситуация в Челябинске, где люди переходят пути под колесами поездов, даже спровоцировала уголовное дело. Накануне прямой линии, узнав о намерении корреспондентов программы наведаться в печально известную «китовую тюрьму», из плена наконец-то освободили белух и косаток. Что уж говорить о градусе напряжения, повисшем над страной во время самого прямого эфира: министры и чиновники замерли в ожидании «неудобных вопросов». И они не заставили себя ждать.

«Учитель высшей категории из Орла написала нам, что получает 10 764 рубля. <...> То, что говорили о 10 тысячах, нужно реально проверить, что там происходит. Потому что нами принято впервые решение, мы довели МРОТ до прожиточного минимума, это 11 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы», — отметил Владимир Путин, президент России.

Президент пообещал, что соответствующие органы не только разберутся в этой ситуации, но и проверят каждую конкретную жалобу. И обнадежил: после падения уровня жизни и турбулентности в мировой экономике доходы населения России постепенно восстанавливаются.

«Что касается заработных плат: рост есть – и в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году номинальная заработная плата была 33,2 тысячи, а в этом году уже почти 44, по последним месяцам – 45», — уточнил Владимир Путин, президент России.

В самое ближайшее время вырастут зарплаты сотрудников МЧС и пенсии военных. Индексация пенсий по старости уже преодолела семь процентов. Государство решило проблему «унизительного» пособия в 50 рублей по уходу за детьми от полутора до трех лет. В следующем году его повысят до прожиточного минимума, всего же эта мера коснется 70% семей. Для многодетных должна решиться проблема со льготной ипотекой. Весомая доля вопросов ожидаемо касалась здравоохранения: низкие зарплаты медперсонала, дефицит квалифицированных врачей, изнурительные очереди на прием к специалистам, отсутствие льготных лекарств. Красноречивые иллюстрации прямых включений из разных точек страны. Следственный комитет уже заинтересовался заявлением одной из жительниц Смоленской области на кадровый голод в больнице. А также информацией из Саратовской области, где склады ломятся от дефицитных лекарств, не поступающих в аптечную сеть. Коллапс в здравоохранении, по словам президента, во многом на совести регионов. Именно они должны предусматривать средства на жилье для медработников и «включать мозги», чтобы грамотно распределять средства из федерального бюджета на закупку и приобретение жизненно важных медикаментов. 

Прямая линия с Владимиром Путиным. Тема недели. ФАН-ТВ

Моментальная реакция на каждую просьбу. В ходе общения со страной Владимир Путин пообещал помочь с гражданством многодетной семье Люльковичей, беженцев из Донбасса. Вопрос жителя Омской области молниеносно спровоцировал проверку тарифов по вывозу бытовых отходов. Контролирующие органы взяли на заметку и проблемы с водоснабжением в Тюменской области: после 20-летних мытарств в поселке Каскара обещали построить водопровод. А в микрорайоне Солнечное Красноярска, жители которого жаловались на отсутствие социальной инфраструктуры, появится долгожданный парк или сквер. 17 проверок и уголовное дело, судя по набранным во время эфира темпам, — только начало. Губернаторы прекрасно помнят знаменитую «зеленую папку» президента с вопросами для решения на местах. В помощь местным руководителям — национальные проекты федерального масштаба. Обозначены три вектора: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». За ближайшую пятилетку Россия должна совершить настоящий прорыв по всем фронтам.

«Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда, и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную перспективу», — сообщил Владимир Путин, президент России.

Будущее – за цифровизацией, передовыми технологиями и, разумеется, Интернетом.  Прямая линия идет в ногу со временем. Вот уже второй год подряд к обсуждению жизни в стране подключаются блогеры, за которыми стоят миллионы подписчиков. Вопросы, которые поднимают «жители» Всемирной паутины, тоже самые разные. К примеру, 15-летняя Катя Адушкина спросила президента об утилизации бытовых отходов.

«У нас такая программа есть, она рассчитана на несколько лет, она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора и общий объем финансирования чуть больше 300 миллиардов рублей», — подчеркнул Владимир Путин, президент России.

Других «интернет-послов» больше интересовали новые законы, связанные с глобальной Сетью. Первый — об устойчивом Рунете — многие истолковали как попытку изоляции России от общего интернет-пространства. Владимир Путин отметил, что закон направлен на защиту и надежное функционирование российского сегмента Интернета. Никаких ограничений не будет. Другой закон — об ответственности за оскорбление государственных символов — некоторые восприняли как запрет на любые негативные высказывания в отношении властей. И опять же зря запаниковали.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Тема недели. ФАН-ТВ

«В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной, люди имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов, это само собой разумеется. Закон направлен совсем на другое. Он направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, собственно, нашего народа, каждого из нас. Чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом и так далее», — заметил Владимир Путин, президент России.

Кибербезопасность и борьба с коррупцией, зарплаты чиновников и сложности малого бизнеса, военный бюджет и открытие музеев… Четыре часа эфира лишний раз подтвердили: Владимир Путин знает реальную жизнь России, и для этого ему не нужно повторять путь героя кинокартины «Каникулы президента». Поэтому от предложения Александра Борисовича Ерастова из Владимирской области проехаться инкогнито по стране лидер государства вежливо отказался.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Тема недели. ФАН-ТВ

«Для того, чтобы понять, что происходит в стране в целом, нужно иметь информацию из разных источников. <...> Я езжу по стране и смотрю. И даже, уж я не побоюсь этого слова и не боюсь этих выражений, даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях на месте, понимаете? Видно», — подчеркнул Владимир Путин, президент России.

Как показывает практика, Владимир Путин не просто видит, что происходит в стране и понимает ее насущные проблемы. Он еще и умеет слышать ее жителей. Этот диалог, как показывает практика той же прямой линии с президентом, помогает решать конкретные вопросы и строить сильную успешную Россию. Всем вместе.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров