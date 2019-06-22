Протестующие в Грузии провели новую акцию в Тбилиси

Тбилиси, 22 июня. Протестующие в Грузии провели новую акцию возле здания парламента в Тбилиси. Согласно предварительным данным, у стен парламента собралось несколько сотен человек.

Манифестанты выступили против того, чтобы в протесте участвовали лидеры грузинской оппозиции, поскольку считают, что их акция не должна быть политизированной. Основные требования — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии в связи с применением полицейскими силы в первый день протестов, а также освобождение всех задержанных участников митинга. Кроме того, протестующие настаивают на проведении досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе, сообщает Sputnik Грузия.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией с 8 июля. Это произошло после того, как грузинская оппозиция устроила массовые беспорядки в Тбилиси и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

Эксперты полагают, что за вспыхнувшими в Тбилиси протестами стоят США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.