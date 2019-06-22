Вооруженный ножом житель Тульской области напал на росгвардейцев во время задержания

Тула, 22 июня. Злоумышленник в Тульской области оказал вооруженное сопротивление сотрудникам Росгвардии. Его задержали и передали полиции. Об этом сообщили в Росгвардии.

Инцидент произошел в поселке Менделеевский. Неизвестный мужчина попытался выломать дверь одной из квартир жилого дома. После поступления сигнала на пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Туле на место незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Злоумышленник попытался скрыться, во время задержания он достал нож и набросился на правоохранителей. Росгвардеец в связи с угрозой жизни и здоровью и в соответствии с законом произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.