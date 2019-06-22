Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9

Пекин, 22 июня. Китайский смартфон Xiaomi CC9 получил собственный рекламный ролик и рендер. Внешне новая модель выглядит, как копия Mi 9. Единственное визуальное отличие — это белый цвет, который получил CC9.

Также стали известны подробности о начинке телефона. Известно, что новинка получит тройную камеру (основная с разрешением 48 мегапикселей, фонтальная — 32 мегапикселя). За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 730, быстродействие которого обеспечивают 6 ГБ оперативной памяти. Что же касается встроенной флеш-памяти, то она составляет 128 ГБ. Емкость аккумулятора, по словам разработчика, составляет 4000 мАч. Дата релиза Xiaomi CC9 пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что китайский гигант снизил цену флагманского смартфона Pocophone F1 до 260 и 300 долларов в зависимости от комплектации. Напомним, что Xiaomi занимает шестое место в мире и четвертое в Китае по объему продаж смартфонов.