Политолог объяснила, почему ролик Навального с фальсификацией сбора подписей является фейком

Политолог и политтехнолог Алена Август назвала неубедительным «видеодоказательство» фальсификации сбора подписей в Петербурге в поддержку Беглова.

Ранее сотрудники санкт-петербургского штаба блогера Алексея Навального заявили, что им удалось снять на видео, как в администрации Выборгского района якобы заполняют подписные листы за главу города Александра Беглова.

Так, ролик демонстрирует актовый зал районной администрации, в котором за длинным столом сидят несколько женщин. Они оформляют некие документы, заполняя разлинованные листы. Как утверждает присутствующая на видео сотрудница штаба Навального, на документах написано, что они якобы являются «подписными листами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября».

При этом девушка заявила сотрудникам администрации, что они якобы совершают должностное преступление и могут быть наказаны по части 2 статьи 142 УК РФ. Комментируя ситуацию, политолог и политтехнолог Алена Август в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что «представленное видео попросту не может являться каким-либо доказательством противоправной деятельности».

«Нужно понимать, что за недостатком доказательств ранее придуманных обвинений товарищи Навального пытаются брать их просто из воздуха. Потому что работа любой структуры заключается в заполнении каких-то документов, и мы с вами не можем знать, что это были за документы. Может, это списки на получение каких-то подарков, пособий, путевок. К сожалению, не все у нас пока еще автоматизировано и не все заполняется на компьютере. Поэтому так можно поймать любого человека на автобусной остановке или в кафе, который сидит и ручкой что-то пишет на белом разлинованном листе. Ну, давайте всех считать людьми, подделывающими какие-то подписи, какие-то документы. Ну, бред же полный», — говорит Август.

Просматривая сам ролик, политолог указала на некоторые технические детали, которые не дают полного представления о сути самих документов, лежащих на столе чиновниц.

«Ну, вот даже в самом ролике, на 48-й секунде можно заметить максимальное приближение листа, на котором что-то написано, но из-за плохого качества картинки слов совсем не разобрать. Далее видео на 2.03 — второе максимальное приближение, в котором опять фигурирует непонятный документ. Да его даже по шапке не идентифицировать. Ну это просто липа! Можно снять любой процесс, обвинять всех и пытаться убедить общественность в каких-то мнимых фальсификациях. По мнению штаба видеоблогера, люди сидят, пишут какие-то списки, значит, они заполняют списки для сбора подписей. Ну тут даже сама картинка не свидетельствует о каких-то нарушениях», — продолжает собеседница ФАН.

По словам Алены Август, с таким же успехом сторонники Навального могли зайти в любую «контору, в любой кабинет и обвинить работающих сотрудников в мнимых фальсификациях».

«Ну абсолютная же бредятина. Тут все именно из-за того, что штабу Навального нечего сказать и никак себя не пропиарить. Может быть, товарищу Навальному заняться политической деятельностью, если он себя считает политиком, и пойти на улицу собирать подписи своих сторонников. Раз уж ему самому не позволено по закону выдвигаться как условно осужденному. Ну, вперед на улицу, на жару, с бумажкой и паспортом, собирайте подписи, заверяйте у нотариуса и делайте все как положено. Не надо бегать и придумывать ерунду, которая под собой вообще никаких оснований не имеет», — заключила политтехнолог.

Напомним, сам глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что его штаб общественной поддержки не имеет отношения к происходящему. Он также предположил, что это либо провокация, либо глупость, либо злой умысел, а потому с проблемой должны разобраться в полиции.