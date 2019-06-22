Названы семь составляющих счастливого брака принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 22 июня. Отношения принца Гарри и герцогини Сассекской Меган, несмотря на постоянную критику со стороны недоброжелателей, отличаются искренностью и трепетом.

Как пишет Teleprogramma.pro, теплые отношения в британской королевской семье сохраняются именно потому, что пара следует семи правилам. Принц Гарри не забывает радовать свою супругу и не скупится на подарки. К примеру, по случаю рождения Арчи он подарил Меган кольцо. Да и сама Маркл старается удивлять мужа и уделять ему как можно больше внимания.

В семейной паре сохраняется очень трепетное отношение друг к другу. Принц Гарри называет жену ласково Мэг, а она обращается к мужу «моя любовь». Супруги, не смотря на необходимость часто быть на публике, умудряются проводить много времени наедине.

Принца Гарри и Меган Маркл объединяет чувство юмора: пара любит тепло подтрунивать друг над другом. Это немаловажно для крепкого брака. Кроме этого, королевская семья часто путешествует вместе и не забывает хвалить друг друга. Маркл старается угодить супругу и следовать протоколу, хотя иногда ее критикуют за его незнание.

Ранее сообщалось, что поклонники британской королевской семьи начали бурно обсуждать в соцсети «сухость» принца Гарри и герцогини Сассекской Меган, которые достаточно официально и без особой теплоты поздравили принца Уильяма с днем рождения.