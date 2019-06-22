22 июня — День памяти и скорби в России. События дня. ФАН-ТВ

Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня наша страна вспоминает одну из самых трагичных страниц в своей истории. 22 июня 1941 года в 4 часа утра нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. Немецкая авиация нанесла удары по городам, базам, аэродромам и транспортным узлам. О бомбардировках советские граждане узнали по радио. Почти за четыре года многие из них, если не погибли, то пережили невосполнимую утрату — жертвами войны стали более 26 млн человек. Сегодня в России День памяти и скорби — по всей стране проходят траурные мероприятия. Люди отдают дань погибшим, несут цветы к памятникам, зажигают свечи — все скорбят в гробовой тишине. Кроме, пожалуй, оркестров, исполняющих сегодня военную музыку российских и советских композиторов. Среди благодарных потомков оказался и президент России Владимир Путин — в Москве он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и обелискам городов-героев, каждый из которых сохранил свою ужасающую историю войны, длившейся 1418 дней и завершившейся полным разгромом врага. Даже спустя 78 лет память о тех событиях не угасает и по сей день передается из поколения в поколение.

Россияне сдают билеты в Грузию

События в Грузии, похоже, сильно ударили по планам российских туристов. Авиакомпании принимают массовую сдачу билетов на рейсы в южную республику, а туроператоры уже намерены остановить продажи. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о запрете полетов в Грузию с 8 июля. Все, кто оформил путевку на более позднюю дату, могут вернуть деньги без проблем. Сейчас в республике около 1,5 тыс. наших сограждан, и авиакомпании, в частности «Аэрофлот», уже заняты возвращением россиян домой. Причиной для такой резкой «турбулентности» стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, по приглашению грузинской стороны, всего-навсего сел в кресло спикера парламента, чем вызвал громкий бунт грузинской оппозиции. В Госдуме посчитали это неприемлемым:

«Это оскорбление всей Межпарламентской ассамблеи православия. <…> Думаю, что Грузию необходимо исключить из этой авторитетной межпарламентской организации. Ну, и что касается реакции президента России, она абсолютно верная, адекватная и как раз говорит о том, что мы наших в обиду не даем», — Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам

По словам Слуцкого, Грузия как принимающая сторона несет за все полную ответственность. Но вряд ли так считают радикалы, которые, «вооружившись» флагами США, стали штурмовать парламент. Кстати, не исключено, что кукловодами местной оппозиции являются как раз Штаты и их небезызвестное агентство по международному развитию. Да и западные соцсети чего-то уж очень активно подстрекают Грузию к антироссийским беспорядкам. Уж как бы они не обернулись для Тбилиси трагедией.