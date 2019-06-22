Быстрыкин возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата в Москве

Москва, 22 июня. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в субботу принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, руководитель ведомства возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы. Он и другие главы федеральных органов почтили память погибших минутой молчания, а перед мемориалом прошла рота почетного караула.

«Все настоящие патриоты, граждане великой страны, с честью прошли эти испытания. Кто- то на фронте, с оружием в руках, кто-то на заводах и фабриках, на полях и фермах — все ковали Великую Победу. Не все до этого счастливого дня дожили», — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, что памятная дата «День памяти и скорби» была учреждена первым президентом РФ Борисом Ельциным 8 июня 1996 года. В этот день, 22 июня 1941 года, фашистская Германия напала на СССР, положив начало Великой Отечественной войне. Подобная памятная дата есть также в календарях Белоруссии ( «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны») и Украины («День скорби и чествования памяти жертв войны»).