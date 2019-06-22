США и Британия заигрывают с террористами в Идлибе, чтобы отыграться на России и Сирии

Британские власти продолжают заниматься «словесным мазохизмом». Из Туманного Альбиона не прекращают звучать старые-новые обвинения о якобы кровожадных замыслах России и Сирии в отношении «мятежников» в Идлибе. В причинах столько агрессивной информационной политики Запада разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Принципиальную позицию среди прочих представителей западного истеблишмента занимает постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс, которая второй год подряд оперирует одними и теми же тезисами.

Тема уничтожения идлибских школ и больниц уже на протяжении как минимум года муссируется Западом. Официальные лица в первую очередь из США и Великобритании упорно не желают подкреплять озвученные обвинения хотя бы косвенными доказательствами. Более того, за неимением новых «горячих» фактов зачастую используются избитые формулировки.

Дипломат Карен Пирс, которая по итогам недавнего заседания Совбеза ООН, обвинила российскую и сирийскую авиацию в разрушении школ, больниц, не отличается креативным мышлением. Постпред Соединенного Королевства в очередной раз выразила тревогу, причиной которой, однако, является отнюдь не активизация террористических группировок в Идлибе.

Пирс утверждает, якобы гуманитарную обстановку на северо-западе Сирии обостряют исключительно правительственные войска САР и их союзники, которые будто бы нападают на социальную инфраструктуру. Такая однобокая позиция явно политизирована и мусолится ею с самого момента назначения на должность в 2018 году.

При этом за доказательствами западные представители предпочитают ссылаться на данные «Белых касок», «Сирийской обсерватории по правам человека» и других неправительственных организаций, скомпрометировавших себя распространением фейков.

Сегодня, однако, обществом боевиков не брезгуют даже и американские и британские журналисты, которые ведут прямые репортажи из Идлибской зоны. Поскольку съемочные группы CBS News из США и Sky News из Великобритании находятся на территории, подконтрольной «Хайят Тахрир аш-Шам», то и подача материалов происходит исключительно в интересах всемирно признанной террористической организации.

Корреспондент Sky News Алекс Кроуфорд между тем сама отмечала, что, находясь в демилитаризованной зоне в окружении джихадистов, связанных с «Аль-Каидой»1 (деятельность запрещена в РФ), а также бронетехники и тяжелого вооружения, довольно сложно поверить в «преступления» президента САР Башара Асада и его союзников.

Ведь в буферной зоне глубиной в 15-20 километров, кроме сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), нет никого. Почти все гражданские лица давно покинули этот район. Несмотря на данный факт, псевдообщественные организации продолжают публиковать ежедневные отчеты о погибших мирных жителях, прежде всего женщинах и детях из Аль-Латамины, Кафр Зеты и других опорных пунктов боевиков.

Таким образом, мы видим, что сегодня отдельные государства, ослепленные собственными интересами, предпочитают снова сотрудничать с боевиками вместо того, чтобы вести диалог с другими странами. Похоже, Запад начал забывать о том, какими могут быть печальные последствия заигрываний с террористами.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров пояснил в интервью корреспонденту ФАН, что посредством подобных заявлений, основанных на дезинформации, западные представители пытаются не допустить начала освободительной кампании САА в Идлибе, которая ознаменует возвращение в ведение официального Дамаска последнего крупного оплота так называемой вооруженной оппозиции.

«Странам Запада выгодно поддерживать очаг напряженности в Идлибской зоне, поскольку они очень хорошо понимают, что как только эта провинция будет зачищена от террористов и вернется под контроль легитимного правительства САР, у них не останется плацдармов для борьбы против Асада. А ведь именно смещение действующего руководства, а не что-либо другое является целью США и их союзников в Сирии», — заметил сенатор.

Соответственно, осознавая, что против Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ, освободивших уже почти всю арабскую республику, исламистам из Идлиба не выстоять, Вашингтон и Лондон пытаются политически помешать антитеррористической операции Дамаска и Москвы.

«Чтобы задержать уничтожение радикальных исламистов на северо-западе САР и освобождение этой части страны, западные государства идут, в частности, на дипломатические уловки, например, делая такие дезинформирующие высказывания, как британский постпред», — заключил Владимир Джабаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.