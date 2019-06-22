Москва, 22 июня. Полеты грузинских авиакомпаний в РФ будут приостановлены с 8 июля. Соответствующее заявление сделали в Минтрансе России.

Согласно данным ведомства, причина приостановки полетов заключается в необходимости обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности.

«Причина приостановки полетов — <…> наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», — добавили в Минтрансе РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Соответствующий указ вступит в силу 8 июля. Решение было принято после того, как в Грузии начались массовые протестные акции. Эксперты считают, что к организации беспорядков могут быть причастны США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии работает фонд «Свободная Россия», который ведет антироссийскую деятельность. Его финансируют Соединенные Штаты. На территории страны функционирует Агентство США по международному развитию. Также и граждане США, и стран Евросоюза оказывают влияние на ситуацию в Грузии. Они подстрекают местных жителей к провокациям и беспорядкам. Таким образом в Интернете формируется выгодная Вашингтону повестка.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что экстремисты своими действиями бьют по благосостоянию граждан и бизнеса Грузии. Он подчеркнул, что указ лидера РФ о запрете авиаперелетов в Грузию «ставит задачу защитить российских граждан от насильственных действий на территории Грузии».