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Малышева уверена, что Доренко мог бы избежать смерти

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Малышева уверена, что Доренко мог бы избежать смерти

Москва, 22 июня. Известный журналист, бывший главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко мог бы избежать смерти, если бы лучше следил за здоровьем. Об этом в субботу заявила ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.

По ее словам, диагноз аневризма аорты, который был поставлен Доренко, вовсе не означает смертный приговор. Если бы журналист вовремя сделал операцию, летального исхода не произошло бы.

«Бесконечно жаль, что рядом с Сергеем Доренко не оказалось тех, кто мог как-то повлиять на него, сказать, чтобы лечение, которое необходимо, было проведено и сделано», — отметила Малышева, выступая в своей программе.

Она также обратила внимание на то, что Доренко погиб в результате разрыва аорты, а не ДТП. Авария была уже следствием его смерти.

Главред радиостанции «Говорит Москва» скончался 9 мая, когда ехал на своем мотоцикле Triumph Bonneville в сторону Таганской площади. Во время движения ему стало плохо, он потерял управление, упал с мотоцикла и пролетел до отбойника встречной полосы. Умер журналист в больнице, не приходя в сознание.

По словам вдовы Доренко Юлии, она просила супруга никуда не ехать и побыть дома, но он все же решил отправиться к другу в Ярославскую область.  

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Автор: Антон Соколов
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