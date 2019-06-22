Главные новости 22 июня

Авиакатастрофа произошла в американском штате Гавайи, девять человек погибли. Девять человек погибли в авиакатастрофе на Гавайях.

Таксисты, рестораторы и работники отелей в Тбилиси расстроились из-за решения России приостановить полеты в Грузию. Жителей Тбилиси расстроило решение РФ о приостановке турпотока.

Протесты в Грузии повлияли на авиасообщение с Россией. Порошенко озвучил цели своей партии перед выборами в Раду. Трамп пригрозил Ирану «разрушениями» в случае войны. 22 июня — годовщина начала Великой Отечественной войны. Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям. События дня. ФАН-ТВ.

Поклонники королевской семьи начали бурно обсуждать в соцсети «сухость» принца Гарри и герцогини Сассекской Меган. Пользователей Сети неприятно поразила «сухость» принца Гарри и Меган Маркл.

В Испании собирают пять тысяч евро, чтобы оплатить счет похоронного агентства на похороны убитой российской девочки. В Испании собирают деньги на похороны погибшей российской девочки.

Армен Гаспарян уверен, что оппозиция провалила сбор подписей на выборах в МГД задолго до начала избирательной кампании. Провалив сбор подписей, оппозиция заранее готовит оправдание для сторонников и западных кураторов.

Андрей Марголин заявил, что власть Грузии сама виновата в том, что экономика страны осталась без дохода от российских туристов. Экономист рассказал о рисках для Грузии из-за приостановки турпотока из России.

Участников шоу встревожило не только поведение исполнительницы, но и ее болезненный внешний вид. Хлебникова набросилась на выжившего Алибасова в студии Малахова.

Саломе Зурабишвили встретилась с послами западных стран, включая представителей США и ЕС, из-за протестов в Тбилиси. Президент Грузии обсудила с представителями США и ЕС ситуацию в стране.

Российский и грузинский актер и режиссер Роберт Стуруа заявил о победе «злого духа», комментируя беспорядки в Грузии. Режиссер Стуруа резко высказался о протестах в Грузии.