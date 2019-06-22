Российский вертолет «Ночной охотник» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа

Москва, 22 июня. Российский ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 км/ч. Видео полета появилось в Сети.

Кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28 публикует телеканал «Звезда».

Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров подчеркнул, что у выполненной фигуры высшего пилотажа названия пока нет.

«Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси», — объяснил он.

Ми-28Н «Ночной охотник» — это советский и российский ударный вертолет производства ПАО «Роствертол». Он предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и малоскоростных воздушных целей.

Ранее сообщалось, что российские авиастроители испытывают бортовой комплекс с искусственным интеллектом, который будет устанавливаться на вертолеты Ми-28H «Ночной охотник». Он позволит уничтожать цели без участия летчиков.

Напомним, заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко рассказал, что усовершенствованная с учетом боевого опыта в Сирии версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет построена к 2022 году. По его словам, в настоящее время идет опытно-конструкторская работа, по окончании которой значительно улучшатся технические характеристики вертолета Ка-52М​​​.