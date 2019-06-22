Шаляпин откровенно рассказал историю его романа с Копенкиной

Москва, 22 июня. Российский певец Прохор Шаляпин в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказал ведущей Лере Кудрявцевой историю его романа с Ларисой Копенкиной, которая старше музыканта на 28 лет.

По его словам, пара встретилась на Ямайке.

«Я иду по пляжу. Споткнулся о какое-то тело. Думал, мертвая, что ли, женщина лежит. Вот так и познакомились», — поделился воспоминаниями Шаляпин.

Певец признался, что Копенкина с самого начала общения показалась ему красивой и женственной.

«Она очень жизнерадостная и веселая, как и я. Скажу, что мы все-таки оба с приветом», — цитирует его Teleprogramma.pro.

Шаляпин в разговоре с Кудрявцевой откровенно рассказал, что первое время сомневался, есть ли будущее у их отношений, поскольку телеведущая была на много лет старше его самого.

Несмотря на все душевные терзания исполнителя, брак все же был заключен в 2013 году. Против женитьбы певца на предпринимательнице выступала мать артиста, однако ее сын остался непреклонен в своем решении.

Отношения с Копенкиной закончились спустя два года, пара развелась. Причиной стала измена Шаляпина с Анной Калашниковой.

Ранее Шаляпин показал поклонникам, как он со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской спасается от жары в Москве. Музыкант опубликовал в Instagram пикантный ролик с бывшей женой актера и режиссера Армена Джигарханяна. На кадрах пара нежится в ванне с пеной, держит в руках по бокалу вина и вазочку с клубникой. В конце ролика певец признался в любви к своим подписчикам и пожелал всем такого же счастья.