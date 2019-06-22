Пушков назвал безобразием нападение на журналистов из России в Тбилиси

Москва, 22 июня. Российский сенатор Алексей Пушков написал в «Twitter» о нападении в Тбилиси на российских журналистов.

В Тбилиси группа националистов напала на съемочную группу телеканала «Россия 24», пытаясь избить корреспондента и оператора. Как сообщается, когда корреспондент брал интервью у владельцев турагентства, чтобы выяснить, чем грозит отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией, к ним подошли несколько молодых людей. Нападавшие люди начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. В итоге хулиганы сбежали. По словам корреспондента, который брал интервью, их специально провоцировали на драку.

Пушков в свою очередь высказался резко и убедительно о происходящей ситуации на территории Тбилиси.

«Если грузинские власти будут говорить пустые слова, вместо того, чтобы положить конец этим безобразиям, одной приостановкой авиаполетов дело не ограничится», — написал в «Twitter» Пушков.

Напомним, что началась акция протеста в Тбилиси еще 20 июня, из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.