Сирия, 22 июня. Боевики ужесточили правила выезда из лагеря «Эр-Рукбан» на юге Хомса. Два взрыва прогремели в оккупированных ССА** районах на севере Алеппо. САА перехватила ударный беспилотник исламистов на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбили беспилотник исламистов на севере провинции Хама.

«Сирийская свободная армия» (ССА): пережила два взрыва в северной части Алеппо.

Курды: задержали человека в населенном пункте Аль-Кабар северо-западнее Дейр-эз-Зора.

«Хашд Аш-Шааби»: предотвратили взрыв в районе границы между иракскими провинциями Салах Эд-Дин и Дияла.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о взрыве мотоцикла в городе Аль-Баб в северной части Алеппо. Как известно, населенный пункт находится под контролем «Сирийской свободной армии» (ССА), выступающей при поддержке Турции, в силу чего в установке СВУ подозреваются боевики курдских вооруженных формирований, действующих в рамках операции «Гнев оливок».

Тот же источник заявляет о еще одном взрыве на трассе, пролегающей между населенными пунктами Джараблус и Каклиджа на северо-востоке провинции. Данные территории также находятся в оккупации протурецких бандформирований, что позволяет местным активистам полагать, что к организации этого взрыва вновь имеют отношение курдские радикалы. Напомним, курды заявили о начале подпольной деятельности в зонах контроля поддерживаемых Анкарой группировок после потери Африна в марте 2018-го.

Провинция Хомс

Появилась информация о том, что боевики незаконных бандгрупп, фактически контролирующие лагерь «Эр-Рукбан», расположенный на оккупированной США территории, ужесточили процедуру выезда из лагеря. Подобным образом джихадисты надеются предотвратить утечку сведений о бедственном положении переселенцев. Twitter-канал (syriabestnews) отмечает, что поводом к этому послужила обеспокоенность международной общественности деятельностью проамериканской администрации, из-за которой гуманитарная ситуация в пункте временного размещения близится к катастрофической. Стало известно, что операцию по усилению контроля над перемещением беженцев возглавил главарь антиправительственного формирования «Бригада Ахмада Аль-Абдо» по прозвищу Абу Исса. Исламисты предотвратили две попытки сирийцев покинуть «Эр-Рукбан». В первом случае беглецы были доставлены обратно в лагерь, тогда как во втором два человека получили ранения, попав под обстрел боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

В северной части провинции продолжаются рейды, проводимые «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), радикалы группировки, якобы действующие в рамках спецоперации по поиску и уничтожению боевиков «Исламского государства»1, задержали человека по имени Хамид Аль-Хусейн в населенном пункте Аль-Кабар северо-западнее административного центра региона. Мужчину обвинили в связях с «Исламским государством» и вывезли в неизвестном направлении. При этом местные активисты отмечают, что никаких доказательств связи арестованного с ИГИЛ1 найдено не было.

Провинция Хама

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что российские ВКС продолжают осуществлять боевые вылеты на севере Хамы у линии разграничения сил между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Военные самолеты ВКС РФ атаковали позиции радикалов в окрестностях населенных пунктов Аль-Джабин и Тель-Малах северо-западнее административного центра провинции. Кроме того, несколько авиаударов пришлись по расположениям боевиков вблизи Аль-Латамины.

Между тем военный источник в сети Twitter (agomhuriaonline) опубликовал фото, на котором запечатлен беспилотник исламистов, сбитый в северных районах провинции. Дрон был оснащен взрывными устройствами, которые исламисты намеревались сбросить на позиции Сирийской арабской армии (САА) или на мирные населенные пункты.

Ирак

Информагентство General Organization of Radio and TV – Syria сообщает о том, что иракские проправительственные отряды «Хашд Аш-Шааби» предотвратили вылазку группы террористов «Исламского государства» в районе границы между провинциями Салах Эд-Дин и Дияла. Отмечается, что джихадисты намеревались установить взрывные устройства в районе населенного пункта Аль-Матибиджа, расположенного севернее города Баакуба. Напомним, несмотря на то, что о полном освобождении Ирака от ИГИЛ было объявлено еще в конце 2017 года, боевики подпольных ячеек террористической группировки все еще представляют угрозу как для гражданских лиц, так и для правительственных подразделений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)