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Сирия новости 22 июня 19.30: боевики препятствуют выезду беженцев из «Эр-Рукбана», два взрыва на севере Алеппо

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Боевики в «Эр-Рукбане»

Сирия, 22 июня. Боевики ужесточили правила выезда из лагеря «Эр-Рукбан» на юге Хомса. Два взрыва прогремели в оккупированных ССА** районах на севере Алеппо. САА перехватила ударный беспилотник исламистов на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбили беспилотник исламистов на севере провинции Хама.

«Сирийская свободная армия» (ССА): пережила два взрыва в северной части Алеппо.

Курды: задержали человека в населенном пункте Аль-Кабар северо-западнее Дейр-эз-Зора.

«Хашд Аш-Шааби»: предотвратили взрыв в районе границы между иракскими провинциями Салах Эд-Дин и Дияла.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о взрыве мотоцикла в городе Аль-Баб в северной части Алеппо. Как известно, населенный пункт находится под контролем «Сирийской свободной армии» (ССА), выступающей при поддержке Турции, в силу чего в установке СВУ подозреваются боевики курдских вооруженных формирований, действующих в рамках операции «Гнев оливок».

Тот же источник заявляет о еще одном взрыве на трассе, пролегающей между населенными пунктами Джараблус и Каклиджа на северо-востоке провинции. Данные территории также находятся в оккупации протурецких бандформирований, что позволяет местным активистам полагать, что к организации этого взрыва вновь имеют отношение курдские радикалы. Напомним, курды заявили о начале подпольной деятельности в зонах контроля поддерживаемых Анкарой группировок после потери Африна в марте 2018-го.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Появилась информация о том, что боевики незаконных бандгрупп, фактически контролирующие лагерь «Эр-Рукбан», расположенный на оккупированной США территории, ужесточили процедуру выезда из лагеря. Подобным образом джихадисты надеются предотвратить утечку сведений о бедственном положении переселенцев. Twitter-канал (syriabestnews) отмечает, что поводом к этому послужила обеспокоенность международной общественности деятельностью проамериканской администрации, из-за которой гуманитарная ситуация в пункте временного размещения близится к катастрофической. Стало известно, что операцию по усилению контроля над перемещением беженцев возглавил главарь антиправительственного формирования «Бригада Ахмада Аль-Абдо» по прозвищу Абу Исса. Исламисты предотвратили две попытки сирийцев покинуть «Эр-Рукбан». В первом случае беглецы были доставлены обратно в лагерь, тогда как во втором два человека получили ранения, попав под обстрел боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

В северной части провинции продолжаются рейды, проводимые «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), радикалы группировки, якобы действующие в рамках спецоперации по поиску и уничтожению боевиков «Исламского государства»1, задержали человека по имени Хамид Аль-Хусейн в населенном пункте Аль-Кабар северо-западнее административного центра региона. Мужчину обвинили в связях с «Исламским государством» и вывезли в неизвестном направлении. При этом местные активисты отмечают, что никаких доказательств связи арестованного с ИГИЛ1 найдено не было.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что российские ВКС продолжают осуществлять боевые вылеты на севере Хамы у линии разграничения сил между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Военные самолеты ВКС РФ атаковали позиции радикалов в окрестностях населенных пунктов Аль-Джабин и Тель-Малах северо-западнее административного центра провинции. Кроме того, несколько авиаударов пришлись по расположениям боевиков вблизи Аль-Латамины.

Между тем военный источник в сети Twitter (agomhuriaonline) опубликовал фото, на котором запечатлен беспилотник исламистов, сбитый в северных районах провинции. Дрон был оснащен взрывными устройствами, которые исламисты намеревались сбросить на позиции Сирийской арабской армии (САА) или на мирные населенные пункты.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Информагентство  General Organization of Radio and TV – Syria сообщает о том, что иракские проправительственные отряды «Хашд Аш-Шааби» предотвратили вылазку группы террористов «Исламского государства» в районе границы между провинциями Салах Эд-Дин и Дияла. Отмечается, что джихадисты намеревались установить взрывные устройства в районе населенного пункта Аль-Матибиджа, расположенного севернее города Баакуба. Напомним, несмотря на то, что о полном освобождении Ирака от ИГИЛ было объявлено еще в конце 2017 года, боевики подпольных ячеек террористической группировки все еще представляют угрозу как для гражданских лиц, так и для правительственных подразделений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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