Курс биткоина превысил $11 тыс. впервые с марта 2018 года

Москва, 22 июня. Стоимость биткоина превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные веб-сайта по анализу и отслеживанию рынка криптовалют CoinMarketCap.

Курс биткоина днем в субботу возрос до $11,05 тысяч впервые с марта минувшего года. Данные актуальны на 15.40 по московскому времени

Отметим, в конце февраля текущего года Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денег. По решению суда понятие «криптовалюта» было внесено в постановление по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Таким образом статьи 174 и 174.1 УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.

Ранее сообщалось, что корпорация Facebook при участии целого консорциума крупных корпораций 18 июня начала тестирование собственной stablecoin-криптовалюты, получившей название libra. По мнению экспертов, она может вытеснить доллар США за несколько лет.