Москва объяснила США, чем закончится «ограниченная ядерная война»

Москва, 22 июня. Власти США вводят мировую общественность в заблуждение, когда говорят о возможности «ограниченной ядерной войны» с Россией. Об этом в субботу сообщило министерство иностранных дел РФ, комментируя планы Пентагона оснастить баллистические ракеты для подлодок ядерными зарядами малой мощности.

По словам американских военных, это должно стать ответом на угрозу со стороны России, которая якобы готова нанести ограниченный ядерный удар по США в рамках стратегии «эскалация для деэскалации».

В то же время в МИД РФ напомнили Пентагону, что в российской военной доктрине такой стратегии нет. Кроме того, сама концепция «ограниченной ядерной войны» лишена смысла, поскольку в случае запуска ракеты никто уже не сможет как-либо «ограничить» ядерную войну.

«В США прекрасно знают, что дистанционно определить мощность летящей вражеской боеголовки до момента ее подрыва невозможно. Соответственно любой зафиксированный пуск будет расцениваться как агрессия с применением ядерного оружия со всеми вытекающими последствиями», — говорится в сообщении.

По мнению российских дипломатов, США в настоящее время пытаются оправдать расширение своего ядерного арсенала, а боеголовки ядерного заряда малой мощности сделать средством шантажа для тех стран, которые противятся американскому диктату. Все это в конечном итоге приведет к понижению порога применения ядерного оружия и его распространению по всему миру.

МИД напомнил, что в октябре прошлого года Россия предлагала США выпустить совместное заявление о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности, однако американская сторона ответила отказом.